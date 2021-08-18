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TIMETURK / SPOR / 2021 Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı, 5 Eylül'de koşulacak

2021 Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı, 5 Eylül'de koşulacak

2021 Turkcell GranFondo Serisi'nin ikinci ayağı Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı, İzmir Valiliğinin desteğiyle 5 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

3 Saat Önce
2021-08-18 09:45:22
2021 Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı, 5 Eylül'de koşulacak

2021 Turkcell GranFondo Serisi'nin ikinci ayağı Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı, İzmir Valiliğinin desteğiyle 5 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış olarak gerçekleşecek yarışta 20'den fazla ülkeden binlerce amatör ve profesyonel bisikletçi pedal çevirecek.

57 ve 105 kilometrelik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan yarışta start, Konak Meydanı'ndan verilecek. Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçecek katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı'nda buluşacak. Organizasyon, bedensel engelli sporcuların yanı sıra çocuk bisikletseverlerin de yarışına sahne olacak.

13 Haziran'da İstanbul'daki yarışta 'Pedallar Eğitim için Dönecek' mottosuyla bir eğitime destek kampanyası gerçekleştiren Turkcell, yarış için hazırlanan sosyal medya kartları ve etkinlikte toplanan teknolojik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına da burs katkısı sağlamıştı.

Turkcell Granfondo İzmir'de ise Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğiyle yangında maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için burs toplanacak ve yangın bölgelerinde bulunan okulların tadilatı için harekete geçilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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