2021-2022 sezonu futbol hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 'MHK Talimatı'ndaki değişiklikler doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu, 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.' ifadelerine yer verildi.