2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak? 2020 Tokyo Olimpiya Oyunları'nın tamamlanmasından sonra gözler Paralimpik Oyunları'nda. Tokyo valiliği ve Japon hükümeti arasında yapılan toplantılarda oyunların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Oyunların başlamasını sabırsızlık içinde bekleyen spor severler 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hangi gün başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın başlama tarihi...

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak? 2020 Tokyo Olimpiya Oyunları'nın tamamlanmasından sonra gözler Paralimpik Oyunları'nda. Tokyo valiliği ve Japon hükümeti arasında yapılan toplantılarda oyunların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Oyunların başlamasını sabırsızlık içinde bekleyen spor severler 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hangi gün başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın başlama tarihi...

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları olarak adlandırılan 2020 Yaz Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilen, yaklaşmakta olan büyük bir uluslararası çok sporlu parasports etkinliğidir.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak?

Başlangıçta 25 Ağustos ve 6 Eylül 2020 arasında gerçekleşmesi planlanan hem Olimpiyatlar hem de Paralimpik Oyunlar, COVID-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de 2021'e ertelendi ve büyük ölçüde kapalı kapılar ardında, seyircilere izin verilmeden yapılıyor.

2020 Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz düzenlenecek. Okul çağındaki çocukların ise yerel yetkililer ya da okul yönetiminin talebi üzerine oyunları izlemesine izin verilecek.

Paralimpik Oyunları nedir?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.

Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atletler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasında büyük bir bütçe farkı vardır. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır.

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Tekerlekli sandalye körlingi

Kızak

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