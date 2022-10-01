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2.Lig Beyaz Grup | Somaspor - Tarsus İdman Yurdu maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Somaspor 7.hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu'nu kendi evinde ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Somaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Somaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

26 Dakika Önce
2022-10-01 11:57:19
2.Lig Beyaz Grup | Somaspor - Tarsus İdman Yurdu maçını canlı izle

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Somaspor 7.hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu'nu kendi evinde ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Somaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Somaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Somaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta?

Somaspor - Tarsus İdman Yurdu 7.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka 1 Ekim Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak.

Somaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Somaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı Somaspor Siyah İnciler Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

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