1922 Konyaspor - Karşıyaka maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

TFF 3.Lig 1.Grup'ta 1922 Konyaspor 3.hafta maçında İzmir ekibi Karşıyaka'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından 1922 Konyaspor - Karşıyaka maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki 1922 Konyaspor - Karşıyaka maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?