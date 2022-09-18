1922 Konyaspor - Karşıyaka maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?
TFF 3.Lig 1.Grup'ta 1922 Konyaspor 3.hafta maçında İzmir ekibi Karşıyaka'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından 1922 Konyaspor - Karşıyaka maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki 1922 Konyaspor - Karşıyaka maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-09-18 12:44:43
TFF 3.Lig 1.Grup'ta 1922 Konyaspor 3.hafta maçında İzmir ekibi Karşıyaka'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından 1922 Konyaspor - Karşıyaka maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki 1922 Konyaspor - Karşıyaka maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
1922 Konyaspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta?
1922 Konyaspor - Karşıyaka 3.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele 18 Eylül Pazar günü saat 15:30'da oynanacak.
1922 Konyaspor - Karşıyaka maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
1922 Konyaspor - Karşıyaka maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak ev sahibi 1922 Konyaspor'un bu müsabakayo YouTube kanalından da yayınlama ihtimali bulunuyor.
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