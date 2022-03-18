18 mart maçları Süper Lig | Bu akşam kimin maçı var? Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları 18 Mart
18 mart maçları Süper Lig | Tüm heyecanıyla devam eden Süper Lig karşılaşmalarında yeni haftaya girdik. Peki ama bu akşam hangi takımların maçları var? İşte 18 Mart maçları...
2022-03-18 14:18:02
Tüm heyecanıyla devam eden Süper Lig karşılaşmalarında yeni haftaya girdik. Peki ama bu akşam hangi takımların maçları var? İşte 18 Mart maçları...
18 mart maçları Süper Lig
Bu akşam kimin maçı var?
20.00'de karşı karşıya gelecek olan Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşmasını Volkan Bayarslan yönetecek.
20.00'de oynanacak olan V. Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek. .
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