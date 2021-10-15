17 Ekim Pazar hangi takımın maçı var? Süper Lig'de bugün kim maçı var? 17 Ekim Pazar 9. hafta maçları hangileri? Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. 9. hafta maçlarında 17 Ekim pazar günü 4 aç oynanacak. saat 13.30'da Kasımpaşa Göztepe ile karşılaşacak. Saat 16:00'da Galatasaray Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 16.00'da Altay Fatih Karagümrük maçı oynanacak. Saat 19.00'da ise Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi oynanacak.

17 Ekim Pazar hangi takımın maçı var? Süper Lig'de bugün kim maçı var? 17 Ekim Pazar 9. hafta maçları hangileri? Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. 9. hafta maçlarında 17 Ekim pazar günü 4 aç oynanacak. saat 13.30'da Kasımpaşa Göztepe ile karşılaşacak. Saat 16:00'da Galatasaray Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 16.00'da Altay Fatih Karagümrük maçı oynanacak. Saat 19.00'da ise Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi oynanacak.

Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de 9. hafta maçları heyecanlı anlara sahne oluyor. Takımlarının maçlarını izlemek isteyen taraftarlar 17 Ekim Pazar hangi takımın maçı var? sorusuna yanıt arıyor. İşte Süper Lig'de 9. hafta maçları...

17 Ekim Pazar hangi takımın maçı var?

17 Ekim Pazar 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

17 Ekim Pazar 16:00 GALATASARAY A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

17 Ekim Pazar 16:00 ALTAY - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

17 Ekim Pazar 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

18 Ekim Pazartesi hangi takımın maçı var?

18 Ekim Pazartes 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

18 Ekim Pazartes 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

Süper Lig puan durumu

1.FENERBAHÇE A.Ş. 19

2.TRABZONSPOR A.Ş. 18

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 8 17

4.ATAKAŞ HATAYSPOR 16

5.ALTAY 15

6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14

7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14

8.GALATASARAY A.Ş. 14

9.AYTEMİZ ALANYASPOR 14

10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 12

11.YUKATEL KAYSERİSPOR 11

12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11

13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9

14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 8

15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 6

16.KASIMPAŞA A.Ş. 6

17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 6

18.GÖZTEPE A.Ş. 5

19.GZT GİRESUNSPOR 5

20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1

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