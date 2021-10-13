16 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var? 16 Ekim (bu akşam) kimin maçı var? 16 Ekim Cumartesi (Galatasaray, Fenerbahçe) maçı var mı?
Süper Lig'de 9. hafta maçları başladı. Milli aranın ardından takımlar Süper Lig mücadelesine yeniden odaklanmış durumda. Süper Lig'de 8. hafta maçları geride kalırken lider komumda bulunan Fenerbahçe liderliğini korumak istiyor. Galatasaray ise alacağı 3 puanlarla ligin üst sıralarına tırmanmaya devam etmek istiyor. Peki 16 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var? 16 Ekim (bu akşam) kimin maçı var? 16 Ekim Cumartesi (Galatasaray, Fenerbahçe) maçı var mı?
2021-10-13 11:44:01
Süper Lig'de 9. hafta maçları başladı. Milli aranın ardından takımlar Süper Lig mücadelesine yeniden odaklanmış durumda. Süper Lig'de 8. hafta maçları geride kalırken lider komumda bulunan Fenerbahçe liderliğini korumak istiyor. Galatasaray ise alacağı 3 puanlarla ligin üst sıralarına tırmanmaya devam etmek istiyor. Peki 16 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var? 16 Ekim (bu akşam) kimin maçı var? 16 Ekim Cumartesi (Galatasaray, Fenerbahçe) maçı var mı?
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynana milli maçların ardından takımlar yeniden Süper Lig'e odaklandı. Süper Lig'de 9. hafta birbirinden zorlu mücadelelere sahne olacak. İşte 16 Ekim Cumartesi Süper Lig maç tablosu...
16 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var?
16 Ekim Cumartesi 13:30 GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16 Ekim Cumartesi 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
16 Ekim Cumartesi 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
17 Ekim Pazar hangi takımın maçı var?
17 Ekim Pazar 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
17 Ekim Pazar 16:00 GALATASARAY A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
17 Ekim Pazar 16:00 ALTAY - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
17 Ekim Pazar 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
18 Ekim Pazartesi hangi takımın maçı var?
18 Ekim Pazartes 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
18 Ekim Pazartes 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
Süper Lig puan durumu
1.FENERBAHÇE A.Ş. 19
2.TRABZONSPOR A.Ş. 18
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17
4.ATAKAŞ HATAYSPOR 16
5.ALTAY 15
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14
8.GALATASARAY A.Ş. 14
9.AYTEMİZ ALANYASPOR 14
10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 12
11.YUKATEL KAYSERİSPOR 11
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 8
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 6
16.KASIMPAŞA A.Ş. 6
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 6
18.GÖZTEPE A.Ş. 5
19.GZT GİRESUNSPOR 5
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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