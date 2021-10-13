16 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var? 16 Ekim (bu akşam) kimin maçı var? 16 Ekim Cumartesi (Galatasaray, Fenerbahçe) maçı var mı?

Süper Lig'de 9. hafta maçları başladı. Milli aranın ardından takımlar Süper Lig mücadelesine yeniden odaklanmış durumda. Süper Lig'de 8. hafta maçları geride kalırken lider komumda bulunan Fenerbahçe liderliğini korumak istiyor. Galatasaray ise alacağı 3 puanlarla ligin üst sıralarına tırmanmaya devam etmek istiyor. Peki 16 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var? 16 Ekim (bu akşam) kimin maçı var? 16 Ekim Cumartesi (Galatasaray, Fenerbahçe) maçı var mı?