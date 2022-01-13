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15 Ocak Cumartesi hangi maçlar var? Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları

15 Ocak Cumartesi hangi maçlar var? Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasındaki karşılaşmaların ilki Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor arasında gerçekleştirilecek. Peki ama 'Bugün hangi maçlar var?' sorusunu araştıranlar için Süper Lig bu hafta karşılaşmaları hangileri? Hafta sonu hangi maçlar var? 15 Ocak Cumartesi başta olmak üzere diğer Süper Lig karşılaşmaları...

41 Dakika Önce
2022-01-13 14:41:10
15 Ocak Cumartesi hangi maçlar var? Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları

15 Ocak Cumartesi hangi maçlar var? Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasındaki karşılaşmaların ilki Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor arasında gerçekleştirilecek. Peki ama "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu araştıranlar için Süper Lig bu hafta karşılaşmaları hangileri? Hafta sonu hangi maçlar var? 15 Ocak Cumartesi başta olmak üzere diğer Süper Lig karşılaşmaları...

15 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

Bir önceki gün Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasının ardından 15 Ocak Cumartesi günü de;

  • 13.30 Altaş Denizlispor - Manisa FK (Denizli Atatürk)
  • 16.00 İstanbulspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 19.00 Kocaelispor - MKE Ankaragücü (Kocaeli)

Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları

14 Ocak Cuma:

  • 20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

15 Ocak Cumartesi:

  • 13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)
  • 16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Kocaeli)

16 Ocak Pazar:

  • 13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Eyüp)
  • 13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
  • 16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
  • 19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)

17 Ocak Pazartesi:

  • 20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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