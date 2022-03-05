1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
TFF 2.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan 1461 Trabzon FK kendi evinde Serik Belediyespor'u konuk ediyor. Peki 1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-03-05 13:14:04
TFF 2.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan 1461 Trabzon FK kendi evinde Serik Belediyespor'u konuk ediyor. Peki 1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 14:00'da oynanacak.
1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı canlı nasıl izlenir?
1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı ev sahibi ekibin resmi YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek.
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