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TIMETURK / SPOR / 1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

TFF 2.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan 1461 Trabzon FK kendi evinde Serik Belediyespor'u konuk ediyor. Peki 1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

12 Dakika Önce
2022-03-05 13:14:04
1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

TFF 2.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan 1461 Trabzon FK kendi evinde Serik Belediyespor'u konuk ediyor. Peki 1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 14:00'da oynanacak.

1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı canlı nasıl izlenir?

1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor maçı ev sahibi ekibin resmi YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek.

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