1461 Trabzon FK - Diyarbekirspor maçı canlı! CANLI

TFF 2.Lig'in 25.haftasında 1461 Trabzon FK kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadeleyi futbol severler hangi kanal üzerinden izleyebilecek?