1461 Trabzon FK - Diyarbekirspor maçı canlı! CANLI
TFF 2.Lig'in 25.haftasında 1461 Trabzon FK kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadeleyi futbol severler hangi kanal üzerinden izleyebilecek?
2022-02-13 12:11:20
TFF 2.Lig'in 25.haftasında 1461 Trabzon FK kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadeleyi futbol severler hangi kanal üzerinden izleyebilecek?
1461 Trabzon FK - Diyarbekirspor maçı ne zaman saat kaçta?
1461 Trabzon FK - Diyarbekirspor maçı 13 Şubat Pazar günü saat 13:00'da oynanacak.
1461 Trabzon FK - Diyarbekirspor maçı hangi kanalda?
1461 Trabzon FK - Diyarbekirspor maçı TRT KURDİ'den canlı olarak izlenebilecek. .
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