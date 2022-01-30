1461 Trabzon FK - Adıyaman FK maçı canlı izleme ekranı! CANLI İZLE

TFF 2.Lig'in 23.haftasında 1461 Trabzon FK kendi sahasında Adıyaman FK'yı misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?