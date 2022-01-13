14 Ocak Cuma hangi maçlar var? Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları

14 Ocak Cuma hangi maçlar var? Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki ama Süper Lig'in 21. haftasında hangi takımlar karşılaşacak? Nasadoge Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altaş Denizlispor, Manisa FK, İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Tuzlaspor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor, Balıkesirspor, Yılport Samsunspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği, Adanaspor hangi takımlar karşılaşacak? Hafta sonu hangi maçlar var? İşte merak edilen Süper Lig sorularının yanıtları...