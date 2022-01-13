14 Ocak Cuma hangi maçlar var? Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları
14 Ocak Cuma hangi maçlar var? Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki ama Süper Lig'in 21. haftasında hangi takımlar karşılaşacak? Nasadoge Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altaş Denizlispor, Manisa FK, İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Tuzlaspor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor, Balıkesirspor, Yılport Samsunspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği, Adanaspor hangi takımlar karşılaşacak? Hafta sonu hangi maçlar var? İşte merak edilen Süper Lig sorularının yanıtları...
2022-01-13 14:26:29
14 Ocak Cuma hangi maçlar var? Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki ama Süper Lig'in 21. haftasında hangi takımlar karşılaşacak? Nasadoge Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altaş Denizlispor, Manisa FK, İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Tuzlaspor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor, Balıkesirspor, Yılport Samsunspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği, Adanaspor hangi takımlar karşılaşacak? Hafta sonu hangi maçlar var? İşte merak edilen Süper Lig sorularının yanıtları...
14 Ocak Cuma hangi maçlar var?
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası Nasadoge Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor arasında oynanacak bir karşılaşmayla başlayacak.
- 20.00 Nasadoge Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)
Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları
15 Ocak Cumartesi karşılaşmaları;
- 13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)
- 16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Kocaeli)
16 Ocak Pazar karşılaşmaları;
- 13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Eyüp)
- 13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
- 16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
- 19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)
17 Ocak Pazartesi karşılaşması;
- 20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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