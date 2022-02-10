13 Şubat Pazar hangi maçlar var? Yarın akşam hangi maçlar var? Süper Lig 25. hafta maçları
13 Şubat Pazar hangi maçlar var? Süper Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmaları heyecanla takip ediliyor. Hakemlerin ve karşılaşmaların belirlendiği maçların ayrıntıları haberin detay kısmında yer alıyor. İşte 25. hafta maçlarında Pazar akşamı karşılaşmaları...
2022-02-10 23:25:54
13 Şubat Pazar hangi maçlar var? Süper Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmaları heyecanla takip ediliyor. Hakemlerin ve karşılaşmaların belirlendiği maçların ayrıntıları haberin detay kısmında yer alıyor. İşte 25. hafta maçlarında Pazar akşamı karşılaşmaları...
13 Şubat Pazar hangi maçlar var?
Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarında Pazar günü 4 karşılaşma gerçekleştirilecek. Maçların hakemleri henüz belirlenmedi fakat belirlendiği an itibariyle haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz. İşte bu pazar karşılaşmaları...
Sivasspor - Yeni Malatyaspor
Antalyaspor - Fatih Karagümrük
Kasımpaşa - Alanyaspor
Trabzonspor - Konyaspor
Yarın akşam hangi maçlar var?
Hatayspor- Göztepe
Adana Demirspor - Beşiktaş .
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