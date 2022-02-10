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TIMETURK / SPOR / 13 Şubat Pazar hangi maçlar var? Yarın akşam hangi maçlar var? Süper Lig 25. hafta maçları

13 Şubat Pazar hangi maçlar var? Yarın akşam hangi maçlar var? Süper Lig 25. hafta maçları

13 Şubat Pazar hangi maçlar var? Süper Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmaları heyecanla takip ediliyor. Hakemlerin ve karşılaşmaların belirlendiği maçların ayrıntıları haberin detay kısmında yer alıyor. İşte 25. hafta maçlarında Pazar akşamı karşılaşmaları...

2 Saat Önce
2022-02-10 23:25:54
13 Şubat Pazar hangi maçlar var? Yarın akşam hangi maçlar var? Süper Lig 25. hafta maçları

13 Şubat Pazar hangi maçlar var? Süper Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmaları heyecanla takip ediliyor. Hakemlerin ve karşılaşmaların belirlendiği maçların ayrıntıları haberin detay kısmında yer alıyor. İşte 25. hafta maçlarında Pazar akşamı karşılaşmaları...

13 Şubat Pazar hangi maçlar var?

Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarında Pazar günü 4 karşılaşma gerçekleştirilecek. Maçların hakemleri henüz belirlenmedi fakat belirlendiği an itibariyle haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz. İşte bu pazar karşılaşmaları...

Sivasspor - Yeni Malatyaspor

Antalyaspor - Fatih Karagümrük

Kasımpaşa - Alanyaspor

Trabzonspor - Konyaspor

Yarın akşam hangi maçlar var?

Hatayspor- Göztepe

Adana Demirspor - Beşiktaş .

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