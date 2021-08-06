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TIMETURK / SPOR / 100. madalyayı alan Sofuoğlu: Keşke altın alsaydım

100. madalyayı alan Sofuoğlu: Keşke altın alsaydım

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu, 'Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını almak olağanüstü bir mutluluk oldu benim için.' dedi.

5 Saat Önce
2021-08-06 15:58:13
100. madalyayı alan Sofuoğlu: Keşke altın alsaydım

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Ali Sofuoğlu, Nippon Budokan'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını kendisinin aldığını yeni öğrendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"100. madalyayı ben kazandığım için çok mutluyum. Taha (Akgül) abiden saniyeler sonra madalya kazandım. Bu konuda Taha abinin kaybettiği bir şey yok, kendisi olimpiyat şampiyonu sporcu. Madalya için de kendisini tebrik ediyorum. Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını almak olağanüstü bir mutluluk oldu benim için. Keşke altın madalya alsaydım ama olsun. Mutluyum."

Yenilgiyi asla kabul etmeyen bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan Ali, "Belki 2024 Paris'te olmayacak karate ama 2028 ve 2032'de tekrar karatenin yer alacağını düşünüyorum. Hayalim karatenin yer alacağı bir sonraki olimpiyatta yer alıp bu sefer altın madalya kazanmak. Olimpiyat üçüncüsü oldum çok mutluyum ama hedefim karatenin olan ilk olimpiyatta altın madalya almak." diye konuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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