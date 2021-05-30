1 sterline satıldı Avrupa'nın en büyüğü oldu

10 Mart 1905 akşamı Rising Sun pub'ın üst katındaki bir odada kulübün temeli atıldı. Borç ve sahadaki başarısızlığın ağırlığı altında bocalayan yönetim kurulu, 2 Nisan 1982 Cuma günü Chelsea Futbol Kulübü'nü bir sterlin karşılığında Wigan Athletic'in başkan yardımcısı ve iş adamı Ken Bates'e sattı

2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde Man City ile Chelsea, Portekiz'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Chelsea, Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Başarılarına yenisini ekleyen Chelsea'nın tarihine göz attığımızda aslında bu başarının hiç de sürpriz olmadığı görülüyor.

İşte Chelsea kulübünün resmi sitesinden tarihi anekdotlar:

Kuruluş yılları

10 Mart 1905 akşamı Rising Sun pub'ın üst katındaki bir odada kulübün temeli atıldı. Kurucu direktörler arasında milyoner Henry Augustus 'Gus' Mears, kardeşi Joseph, kayınbiraderi Henry Boyer, kamu görevlisi Alfred Janes ve Rising Sun'ı yöneten yeğeni Edwin bulunuyor.Sadece beş sezondan sonra, Londra'nın en yeni kulübü, dev adımlar atarak ve on yıllar boyunca dalgalanacak dalgalar yaratarak şimdiden en büyüğü oldu.

Savaş yılları

İngiltere 4 Ağustos 1914'te saat 23:00'te Almanya ile savaş hali ilan etti. İngiltere'de hayatın hiçbir yönü asla eskisi gibi olmayacaktı ve futbol ne zevk aldı ne de ardından gelen dehşetlerden sığınak sağladı.

Ağustos 1914'te birçok İngiliz eski futbolcu, Almanya, Avusturya ve Belçika'daki çatışmanın kalbinde yer alan eğitim işlerine sahipti. Bridge'deki eski bir koç olan Harry Ransom, Budapeşte'deydi ve 'yabancı casus olduğu şüphesiyle iki kez durdurulduktan sonra Londra'ya sağ salim ulaşmayı başardı'

Ulusal rekabete doğru

İngiliz futbolunun 1919'da ulusal bir rekabet haline gelmesiyle birlikte Chelsea, olağan büyük isimleri getirmek için hızla harekete geçti - Birinci Dünya Savaşı ne yazık ki pek çok kişinin kariyerini sona erdirmişti. Karizmatik forvet Jack Cock, topa vuran Tommy Law, güvenilir kaleci Sam Molyneux ve uzun süredir görev yapan kaptan Andy Wilson, yeni dönemin sigara kartı ikonları olacak. Basın, her zamanki gibi, "Stamford Bridge yolunda çok para var" dedi.

İkinci Dünya savaşı

Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiği haberlerinin arka planında 2 Eylül Cumartesi günü oynanan oyunlar başladı ve açılış gününde 600.000 olan katılım 380.000'e düştü. Liverpool'da Chelsea'nin sezonun ilk mağlubiyetini gören sadece 12.000 kişi vardı. Merseyside ekibinin sekizi Air Raid gardiyanlarıydı ve sadece diğerleri nöbet görevlerini yerine getirdikleri için oynayabildiler.

Borçlanma ve 1 sterlinlik satış

Borç ve sahadaki başarısızlığın ağırlığı altında bocalayan yönetim kurulu, 2 Nisan 1982 Cuma günü Chelsea Futbol Kulübü'nü bir sterlin karşılığında Wigan Athletic'in başkan yardımcısı ve iş adamı Ken Bates'e sattı ve kuruluşla 77 yıllık ilişkisini sonlandırdı. Mears ailesi.Aslında Gus'ın torunları, Stamford Bridge'in altındaki arazideki mülkiyeti hala kontrol ediyorlardı. Kulübü ve zemini birleştirmek için onlarla anlaşmaya varamayan Bates, kulübün atalarının evini korumak için konut geliştiricilerine karşı 10 yıllık zorlu bir savaşın içine atıldı.

Kıta kulübü oldu

Colin Hutchinson Chelsea'yi 'Futbolunu İngiltere'de oynayan bir Kıta kulübü' olarak tanımladığında 2001 modelinden bahsediyordu, ancak bu öneri onlarca yıl öncesinden taraftarlar arasında yankı uyandırırdı. Yorum, başka bir denizaşırı teknik direktör Claudio Ranieri'nin atanmasından önce geldi. Büyük bir başarı rekoru olmayan iyi bir takım kurucu olan Ranieri, Blues'u en üst uçuşta altıncıdan ikinci sıraya yükseltti ve Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştı, ancak aynı derecede önemlisi, ilk önce Frank Lampard ve John Terry'deki potansiyeli gördü.

Londralılar artık mevcut tüm UEFA yarışmalarını kazanan dördüncü ve İngiltere'den gelen ilk kulüp oldular. Bu zaferlerin, Blues'u FA Cup zaferine yönlendiren Roberto Di Matteo ve Rafael Benitez gibi farklı menajerlerle elde edilmesi gerçeği, Premier Lig'deki başarısızlığın farklı bir hikayesini ortaya çıkardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.