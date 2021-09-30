1 Ekim Cuma hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 1 Ekim Cuma 8. hafta maçları

1 Ekim Cuma hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? 2021-2022 sezonu Süper Lig'de hızlı başladı. transferlerle kadrolarının gücüne güç katan takımlar yeni sezonda taraftarlarını sevindirmek için tüm güçlerini ortaya koyuyor. Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı ve 8. hafta maçları başlıyor. Fenerbahçe'nin 16 puanla lider durumda olduğu hafta yine heyecanlı maçlara sahne olacak. Süper Lig'de 1 Ekim Cuma 8. hafta maçları hangi takımlar arasında oynanacak?

1 Ekim Cuma hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? 2021-2022 sezonu Süper Lig'de hızlı başladı. transferlerle kadrolarının gücüne güç katan takımlar yeni sezonda taraftarlarını sevindirmek için tüm güçlerini ortaya koyuyor. Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı ve 8. hafta maçları başlıyor. Fenerbahçe'nin 16 puanla lider durumda olduğu hafta yine heyecanlı maçlara sahne olacak. Süper Lig'de 1 Ekim Cuma 8. hafta maçları hangi takımlar arasında oynanacak?

Süper Lig'de bu sezon da heyecan dorukta. Lige şok puan kayıplarıyla başlayan 3 büyükler taraftarlarını üzdü. Ligin ilk haftalarında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe son haftlarda rakiplerinin puan kaybını da fırsat bilerek aldığı puanlarla liderlik konumuna yükseldi. 7 maç oynayan Fenerbahçe 16 puanla lider konumda bulunuyor. Beşiktaş ise son haftalarda puan kayıpları yaşadı ve 14 puanla 4. sırada yer alıyor. Galatasaray ise 11 puanla 10. sırada yer alıyor.

1 Ekim Cuma hangi takımın maçı var?

1 Ekim Cuma 2021 20:00

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

1 Ekim Cuma 2021

20:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş. D

Haftanın diğer maçları

02.10.2021 13:30 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR Detaylar Detayla

02.10.2021 16:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar

02.10.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR Detaylar Detaylar

02.10.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR Detaylar Detaylar

03.10.2021 13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR Detaylar Detaylar

03.10.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ALTAY Detaylar Detaylar

03.10.2021 16:00 FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Detaylar Detaylar

03.10.2021 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

Süper Lig puan durumu

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