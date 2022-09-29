Zerdeçal Nedir? Zerdeçalın Faydaları Nelerdir?

Zerdeçal nedir, neye iyi gelir ve faydaları neler? Zerdefilgiller familyasından büyük yaprakları olan, sarı çiçekli bir bitki türüdür. Zerdeçal bitkisi hakkında meral edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Zerdeçal Nedir?

Zerdeçal, zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsi olarak tanımlanır. Ayrıca zerdeçal Hint safranı olarak da bilinmektedir.

Zerdeçal Faydaları Nedir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kolesterolü düşürür.

Eklem ağrılarını ve enflamasyonu azaltır.

Parkinson, Alzheimer,

MS (Multiple Skleroz) gibi nörolojik hastalıklara iyi gelmekte.

Kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur.

Zerdeçal Zararları

Zerdeçal bitkisinin faydaları olduğu gibi bazı zararları da mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır.

Fazla zerdeçal tüketimi demir eksikliğine neden olmakta.

Kan basıncını düşürür.

Mide sorunlarına yol açar.

Diyabet riski oluşturur.

Böbrek taşı riskini artırabilir.

Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Bulantı ve kusmaya neden olabilir.

Ameliyatta kanama riskini artırmaktadır.

Zerdeçal Kalorisi ve Besin Değeri Ne?

Zerdeçal Tozu Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 312 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Tatlı Kaşığı (5g lık) yani 5 gramlık miktarında Zerdeçal Tozu 16 kalori bulunmaktadır. Zerdeçal besinin 100 gramında Karbonhidrat 67.14 g, Lif 22,7 g, Protein 9,7 g, Yağ 3.3 g, Kalsiyum 168.0 mg içermektedir. .