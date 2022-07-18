Zekâyı geliştirir, prostattan korur! Bir avuç yeterli

İçeriğindeki zengin besinlerle balkabağı ve kabak çekirdeği zekayı geliştirip prostattan koruyor.

Balkabağı sağlıklı bir diyete dahil edilmesi gereken en iyi besinlerden biridir. Son araştırmalar, balkabağının zekayı geliştirmek ve hafızayı artırmak için ideal bir besin olduğunu gösteriyor. Balkabağı çok çeşitli vitamin, mineral ve besinlerden oluşur.

Kabak tüketiminin sunduğu faydalardan biri, bol miktarda antioksidan sağlamasıdır.

Bu da serbest radikallerin beyin hücrelerine verebileceği hasarı önlemeye yardımcı olur.

Ayrıca bir folik asit kaynağı olan balkabağı, beyni geliştirmeye yardımcı olur.

Hafızayı geliştiriyor. Sık kabak tüketimi zengin folik asit içeriğinden dolayı hafıza kapasitesini ve beynin bilgi işleme hızını artırmaya yardımcı olur ve depresyon gibi zihinsel rahatsızlıkların riskini azaltır.

Balkabağının ayrıca sinir sistemini sakinleştirmeye, hafıza kaybını önlemeye yardımcı olduğu ve vertigo tedavisi için iyi olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur.

Kabakta bol miktarda bulunan beta karoten olarak bilinen bir antioksidanın beyin için koruma sağladığı ve hafıza kaybı riskini azalttığı da araştırmalarla gösterilmiştir.

Kabakta bol miktarda bulunan beta karoten olarak bilinen bir antioksidanın beyin için koruma sağladığı ve hafıza kaybı riskini azalttığı da araştırmalarla gösterilmiştir.

Öte yandan kabak çekirdeğinde bulunan besinlerin de hafızayı geliştirdiği bilinmektedir.

Balkabağının faydaları Kabak, vücut hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyan bileşikler olan antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca kalp ve damar hastalıklarının, belirli kanserlerin ve özellikle yaşlanmayla birlikte gelen hastalıkların gelişim riskini azaltırlar.

Kabak, ona turuncu rengini veren beta karoten bakımından zengindir. Beta karoten güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Bağışıklık sistemin güçlendirir.

Kabak, ayrıca iyi miktarda lutein ve zeaksantin içerir. Lutein ve zeaksantin, gözün makula ve retinasında birikir ve gözde hasara neden olabilecek oksidatif stresi önler.

Kabak, ayrıca kemiklerin ve dişlerin sağlıklı büyümesine yardımcı olan mükemmel bir A vitamini kaynağıdır.

Cildi sağlıklı tutar ve enfeksiyonlara karşı korur. Kabak ayrıca sağlıklı kemik ve dişlerin oluşumunda ve korunmasında önemli rol oynayan bir fosfor kaynağıdır.

Kabak çekirdeği kemik gelişimine, proteinlerin oluşumuna, enzimatik eylemlere, kas kasılmasına, diş sağlığına ve bağışıklık sisteminin işleyişine katılan iyi bir magnezyum kaynağıdır.

Kabak, kanın pH'ını dengelemeye ve mide tarafından hidroklorik asit üretimini uyararak sindirime yardımcı olan bir potasyum kaynağıdır. Kabak ayrıca iyi bir E vitamini kaynağıdır. Önemli bir antioksidan olan E vitamini, vücut hücrelerini, özellikle kırmızı kan hücrelerini ve beyaz kan hücrelerini (bağışıklık sistemi hücreleri) çevreleyen zarı korur.

Kabak, riboflavin olarak da bilinen B2 vitamini kaynağıdır. B2 vitamini tüm hücrelerin enerji metabolizmasında rol oynar. Ayrıca dokuların büyümesine ve onarımına, hormon üretimine ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur. Kabak sağlıklı kemikler, kıkırdak, dişler ve diş etlerine yardımcı olan bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca enfeksiyonlara karşı korur, bitkilerde bulunan demirin emilimini artırır ve iyileşmeyi hızlandırır.

Kabak çekirdeği, özellikle çinko bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Çinkonun, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gerekli olduğu bilinmektedir. Çinko ayrıca vücudun soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyonlardan daha iyi korunmasına yardımcı olur.

Kabak çekirdeği ayrıca en iyi bitkisel demir kaynaklarından biridir. 1 avuç kadar kabak çekirdeği, önerilen günlük demir alımının yaklaşık yüzde 5'ini sağlar.

Kabak çekirdeği iyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hipertrofisi) semptomlarını hafifletir.

Kabak çekirdeği ayrıca iyi huylu prostat büyümesi ile ilişkili mesane hassasiyeti (irritabl mesane) semptomlarını ve idrara çıkma bozukluklarını hafifletmeye de yardımcı olur.

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