Zayıflamak isteyenler akşam yemeğini kaçta yemeli? Uzmanlar cevapladı...

Kilo vermek isteyenler için yedikleri kadar ne zaman yedikleri de oldukça büyük öneme sahip. Zayıflamak için akşam yemeğinin kritik öneme teşkil ettiğini belirten ABD'li araştırmacılar, hangi saatin uygun olduğu konusunda da bilgi verdi.

ABD'de Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma, akşam yemeğine oturulan saatin, kilo vermede kritik bir önemi olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmada, akşamüstü saat 17.00'den sonra yemek yemenin kilo vermeyi zorlaştırdığı sonucuna ulaşıldı. Akşam saatlerinde kalori yakımının çok daha yavaş bir oranda olduğuna dikkat çeken uzmanlar, erken saatte yemek yemenin hem açlığı daha kolay bastıracağını hem de kilo vermeye yardımcı olacağını aktardı.

Bilim insanları düzenli olarak saat 17.00'de yemek yiyenlerle 21.00'de yemek yiyenleri kıyasladı. Daha erken yiyenlerin acıkma oranı yarı yarıya azalırken, erken yiyen kişilerin vücutlarında daha az yağ depolamaya yatkın olduğu da açıklandı.

İstek artıran hormonlar üzerinde etkili

Araştırmayı yürüten Dr. Frank Scheer, “Geç saatlerde akşam yemeği yemenin obezite riskini nasıl artırdığını incelemek istedik” dedi. Geç saatlerde yemek yemenin yemek yeme isteğini artıran leptin ve grelin hormonları üzerinde etkisi olduğunu tespit eden bilim insanları sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

Cell Metabolism isimli dergide yayınlanan araştırma ile ilgili olarak Scheer, “Bu araştırma bize geç saatte yemek yemek ile erken saatte yemek yemeyi kıyaslıyor” yorumunu yaptı. Araştırmada ayrıca geç saatte yemek yiyen kişilerin uyanıkken yüzde 5 daha az enerji harcadığını ve bu sebeple de kilo veremediği de kayıtlara geçti.