Yaz aylarının gelmesiyle birçok kişi nasıl kilo verilir? sorusunu cevabını aramakta. Çeşitli kürler deneyerek fit bir vücuda sahip olmak isteyen birçok kişi, internetten araştırmalarına devam etmektedir. Özellikle hareketsiz ve düzensiz beslenmeyle günleri geçen kişilerin merak ettiği kür tarifleri oldukça popülerdir. Peki zayıflama kürü nasıl yapılır? Zayıflama kürü nedir? Zayıflama kürü ne işe yarar? Zayıflama kürünün zararları var mıdır?

Son günlerde insanlar zayıf bir vücuda ve fit bir görünüme sahip olmak ister. Bu sebeple çeşitli diyetler ve sporlar deneyen insanlar, bu görünüme ulaşabilmek için oldukça çaba harcarlar. Diyet ve sporun yanı sıra birçok insan zayıflama ve fit olma sürecinde birçok kür tarifi de dener. Çeşitli sebzeler ve diğer malzemeler ile çeşit çeşit hazırlanan kürler metabolizmayı hızlandırmaktadır. İşte tüm detayları ile zayıflama kürü tavsiyeleri…

Zayıflama kürü nasıl yapılır?

Zayıf bir vücuda sahip olmak isteyen birçok kişinin kullandığı yöntemlerden biri olan zayıflama kürleri son dönemlerde oldukça popülerdir. Birçok kişinin kullandığı çeşit çeşit zayıflama kürleri mevcuttur. İşte bu zayıflama kürleri şöyledir:

Zayıflamaya yardımcı tarçınlı kür nasıl yapılır?

Bu zayıflama kürlerinden ilki tarçın severler için oldukça etkili olan bir kürdür. Zayıflamaya yardımcı tarçınlı kür için gerekli malzemeler şöyledir:

2 yemek kaşığı elma sirkesi

Yarım çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı organik bal

1 çay kaşığı limon suyu

1 bardak ılık su

Zayıflamaya yardımcı tarçınlı kür için öncelikle 1 bardak ılık su içerisine 2 yemek kaşığı elma sirkesi, yarım çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı organik bal ve 1 çay kaşığı limon suyunu koyuyoruz. Malzemelerimizi ekledikten sonra karışımımızı yavaş yavaş karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra 10 dakika beklettiğimiz karışımımızı içiyoruz. Bu kürü günde üç defa olmak üzere 15 gün boyunca tükettiğimiz taktirde etkilerini görmemiz olasıdır. Zayıflama kürünün etkili olabilmesi için gün içerisinde yediğimiz yiyeceklere dikkat edip, bol bol su içmemiz gerekmektedir.

Haftada 4 kilo kaybettiren baharat baharı zayıflama kürü tarifi nasıl yapılır?

Zayıflamaya yardımcı bir diğer kür tarifi ise baharat baharı tarifidir. Bu zayıflama kürü kullanıldığı zaman yenilen yiyeceklere de dikkat edilmesi gerekmektedir. Zayıflamaya yardımcı baharat baharı kür tarifi için gerekli malzemeler şöyledir:

1 adet çubuk tarçın

2 adet orta boy elma

1 adet orta boy limon

1 tatlı kaşığı kadar tane karabiber

1 tatlı kaşığı kadar tane karanfil

3 litre su

Baharat baharı tarifini yapmak için öncelikle elma limonlarımızı dilimleyip diğer malzemeler ile 3 litre su içinde kaynatırız. Elmalarımız yumuşamaya başlayınca altını kapattığımız ocağımızdan karışımımızı alırız ve bir süzgeç yardımıyla süzme işlemini gerçekleştiririz. Süzme işleminden sonra bir müddet dinlendirdiğimiz kürümüzü her gün yemeklerden önce tüketiriz. Böylelikle kısa sürede oldukça etkili sonuçlar alabiliriz.

Limonlu yoğurt kürü nasıl yapılır?

Yarım limonun suyu

3 Yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt

1 çay kaşığı pul biber (pul biber tercih etmiyorsanız zencefil ya da zerdeçal da olabilir)

Zayıflamaya yardımcı limonlu yoğurt kürü tarifi için öncelikle limon suyumuzu, pul biber veyahut tercih edilen diğer baharatları ve yoğurdu bir kase içinde karıştırmamız gerekmektedir. Karışımı her gün yatmadan yarım saat önce tüketip daha sonrasında herhangi bir şey tüketmeden uyuruz. Yaklaşık 2 hafta boyunca bu kürü deneyerek ciddi farkların olduğunu görebiliriz.

Bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken hususlardan biri bu kürleri kullanırken düzenli beslenmeye, su tüketmeye ve imkan oldukça spor yapmaya özen göstermeliyiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.