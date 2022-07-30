Zatüre (PNÖMONİ) nedir? Zatüre neden olur?

Zatürre nedir? Zatürre belirtilileri neler? Zatürre ne iyi gelir?Toplumda yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarından Pnömoni halk arasında zatürre olarak tanımlanır. Zatürre hastalığı bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlanır. Son zamanlarda bu hastalığın yaygınlaşması ile birlikte ne olduğu, belirtilerinin neler olduğu merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz.

ZATÜRRE NEDİR?

Pnömoni nedir? Zatürre hastalığı toplumda en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer almakta.Zatürre, en bilindik hali ile ölümcül nitelik taşıyan akciğer enfeksiyonu olarak tanımlanmaktadır.Tıbbi adı pnömoni olarak bilinir. Pnömoni parazit, bakteri ve virüsler nedeniyle meydana gelen bir rahatsızlıktır. Akciğer kesesinde yer edinen ufak iltihaplar, damarları tıkar ve bu durum kişide ciddi bir hastalık meydana getirir. Akciğer dokusunda iltihaplanma meydana geldiği takdirde bulaşıcı bir hastalık haline gelir.

Dünya genelinde yaygın şekilde görülen bu hastalık; özellikle de 65 yaş üstü yaşlı bireylerde görülmektedir. Gerekli önlem alınmadığı takdirde sonucu ölüme kadar götürür.

ZATÜRRE NEDEN OLUR?

Zatürrelerin %50'sinin bu bakteriden kaynaklandığı bilinmektedir.

Mevsimsel soğuk algınlığı ve grip nedeni

Bağışıklık sistemi çok düşük kişilerde görülür.

Haemophilus influenza, Mycoplasmapneumoniae gibi çeşitli bakteriler

rhinovirus, coronavirus, influenza, adenovirus gibi mevsimsel soğuk algınlığı

Sigara kullanımı

Alkol alımı

Kusmalar

Geçirilmiş uzun süreli ameliyatlar zatürre hastalığına zemin hazırlamaktadır.

ZATÜRE BELİRTİLERİ NELER?

Üşüme ve titreme

yükselen ateş,

öksürük,

sarı yeşil veya pas renginde koyu balgam

nefes alıp verirken yan ağrıları

nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Baş ağrısı

Yorgunluk ve halsizlik

Karın ağrısı ve karında şişkinlik

Kusma ya da kusacakmış hissi

65 yaş üstü kişilerde bilinç bulanıklığı

solunum yetmezliği yaşanabilir.

ZATÜRREYE NE İYİ GELİR?