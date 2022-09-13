Yürümek 10 bin adıma kadar faydalı ancak sonrasına dikkat…

Güney Danimarka Üniversitesi’nde yapılan çalışma, yürüyüşün sağlığa faydalarının her adımda arttığını, ancak 10.000 adımda zirveye ulaştığını buldu. Bundan sonrasında ise etkiler azaldı.

Güney Danimarka Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışma, yürüyüşün sağlığa faydalarının her adımda arttığını, ancak 10.000 adımda zirveye ulaştığını buldu. Bundan sonrasında ise etkiler azaldı. CNN'de yer alan habere göre, adımları saymak ise; ev işleri, bahçe işleri ve köpek yürüyüşleri gibi yapılandırılmamış, plansız fiziksel aktiviteler yapan kişiler için özellikle önemli olabilir.

Araştırmada yer alan yardımcı doçent Borja del Pozo Cruz, “Özellikle, tesadüfi adımlar (günlük yaşam için atılan adımlar) ile hem kanser hem de kalp hastalığı riskinin daha düşük olması arasında bir ilişki tespit ettik” dedi.

Ulusal Yahudi Sağlığı'nda sağlıklı yaşam direktörü Dr. Andrew Freeman ise, “Fiziksel aktivite kesinlikle muhteşemdir. Ve bunu daha fazla bitki temelli bir diyet yemek, stres atmak, yeterince uyumak ve başkalarıyla bağlantı kurmakla harmanlarsanız, işte sihirli tarif budur. Gençlik pınarıdır” dedi.

ARAŞTIRMADA 78.500 KİŞİ İNCELENDİ

Del Pozo Cruz ve ekibi yakın zamanda, günde 10.000 adım yürümenin bunama riskini %50 oranında azalttığını gösteren benzer bir çalışma yayınladı. Önceki çalışmaya göre, günde 3,800 adım kadar az bir adımla risk %25 azaldı.

Bununla birlikte, yürüyüş 30 dakika boyunca dakikada 112 adımlık hızlı bir tempoda gerçekleştiyse, riskin düşüşü en üst düzeye çıktı ve bunama riskinde %62'lik bir azalmaya yol açtı. 30 dakikalık hızlı yürüyüşün de aynı anda gerçekleşmesi gerekmiyordu – gün içerisine yayılabilirdi.

Pazartesi günü JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan yeni çalışma, yedi gün boyunca günde 24 saat adım sayacı takan İngiltere, İskoçya ve Galler'den 40 ile 79 yaşları arasında 78.500 kişiyi izledi.

Yaklaşık yedi yıl sonra, araştırmacılar bu verileri tıbbi kayıtlarla karşılaştırdılar ve dakikada en fazla adım atan kişilerin (bu durumda dakikada yaklaşık 80 adım) kanser, kalp hastalığı ve herhangi bir nedenle erken ölüm riskinde en büyük azalmayı gösterdiğini buldular. .