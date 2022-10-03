Yüksek tansiyon kemik yaşlanmasını hızlandırıyor

Amerikan Kalp Derneği toplantısında sunulan yeni bir fare çalışmasına göre, yüksek tansiyon kemiklerin yaşlanmasını hızlandırabilir.

Amerikan Kalp Derneği'nin Hipertansiyon Bilimsel Oturumları 2022 konferansında sunulan yakın tarihli bir araştırmaya göre, yüksek tansiyonlu genç fareler, yaşlı farelere benzer şekilde kemik kaybı ve osteoporozla ilişkili kemik hasarı sergiledi.

Medimagazin'de yer alan habere göre, yüksek tansiyon ve osteoporoz yaygın bozukluklardır ve bireylerde her ikisine de aynı anda bulunabilir. Bu çalışmadaki araştırmacılar, farelerde yüksek tansiyona bağlı iltihabı araştırdılar ve bunun osteoporoz ile ilişkili olabileceğini keşfettiler.

"Araştırmalarımızla riski azaltabiliriz"

Çalışma yazarı Elizabeth Maria Hennen "Kemik iliği, hem yeni kemiğin hem de yeni bağışıklık hücrelerinin üretildiği yerdir. Kemik iliğindeki daha fazla pro-inflamatuar bağışıklık hücrelerinin kemiğe zarar vermesine ve onu zayıflatmasına neden olabileceğinden şüpheleniyoruz. Hipertansiyonun osteoporoza nasıl katkıda bulunduğunu anlayarak, osteoporoz riskini azaltabilir ve insanları daha sonraki yaşamlarında kemik kırıklarına ve daha düşük yaşam kalitesine sahip olmaktan daha iyi koruyabiliriz." dedi.

Hipertansiyon ve kemik yaşlanması arasındaki potansiyel bağlantıyı incelemek için, araştırmacılar, yapay olarak indüklenen hipertansiyonlu genç fareleri, hipertansiyonu olmayan yaşlı farelerle karşılaştırdılar.

Hipertansiyonu olmayan genç farelerle karşılaştırıldığında, indüklenmiş hipertansiyonu olan genç farelerde kemik hacmi fraksiyonunda %24'lük önemli bir azalma, uzun kemiklerin ucunda yer alan süngerimsi trabeküler kemiğin kalınlığında %18'lik bir azalma vardı.

Femurlar, omurilik ve kemiklerin farklı kuvvet türlerine dayanma yeteneği olan tahmini başarısızlık kuvvetinde ise %34 bir azalma gözlendi. .