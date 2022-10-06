Yönetmelik değişti: Tıp merkezi açmak hayal mi oluyor?

Tıp merkezleri için kapalı alan şartı 2 bin metrekareden 3 bin metrekareye çıkarıldı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan yeni değişiklikle tıp merkezlerinin sahip olması gereken kapalı alan şartı 2 bin metrekareden, 3 bin metrekareye çıkarıldı.

İfade yönetmelikte şöyle yer aldı:

15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki bin” ibaresi “üç bin” olarak değiştirilmiştir.

Eski yönetmelikteki ifade ise şöyleydi:

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-1/10/2019-30905) Tıp merkezi müstakil binalarda kurulur. Ancak tıp merkezi binasının toplam kapalı alanı (Değişik ibare:RG-6/10/2022-31975) iki bin metrekareden küçük olamaz.