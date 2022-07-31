Yoğurt yiyerek zayıflamak mümkün mü? Yoğurdun yararları neler?

Yoğurt nedir? yoğurdun yararları neler? Sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden yoğurt, besin değeri yüksek, laktik asit fermantasyonu sonucunda elde edilen bir süt ürünüdür. Son zamanlarda yoğurt besini hakkında en çok karşımıza çıkan konular arasında yoğurt zayıflamaya yardımcı mı? sorusu gelmekte. Sizler için bu konu hakkında detaylı araştırma yaptık. İşte detaylar...

Öncelikle Yoğurt Nedir?

Yoğurt, süte bir laktik asit bakterisi karışımı eklenmesiyle yapılır. Sağlanılan laktik asit bakterileri Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcusthermophiles'dir. Başka ülkelerde yoğurt kültürlerine farklı süt asidi bakterilerinin eklenilerek de yapılmaktadır. Yoğurt a süt eklenilmesiyle süt fermente olmaya başlar ve fermantasyon işlemi sürecinde sütün içerinde bulunan laktozun bir kesimi laktik aside dönüşür.Yoğurt tam bir protein deposudur bu nedenle de metabolizmayı hızlandırır yağ yakımına yardımcı olur.

Yoğurdun yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

Tokluk hissi verir

Daha rahat uyku çekmenizi sağlar

Kalori yaktırması sebebiyle kas yapmanıza yardımcı olur

Kilo almanızı engeller

Kalp damar ve buna bağlı hastalıklara karşı koruyucu görevi görür.

Yoğurt doğrudan kalsiyum kaynağıdır.

Diş ve kemik gelişimine yardımcı olan mucizevi bir besindir.

Son zamanlarda çok fazla söz edilen yoğurt diyeti ve tarifleri ve faydaları nelerdir?

Bugünlerde en çok yapılmış ve yağ yakımında baya etkili olan yoğurt kürü tarifi:

Malzemeler

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı limon suyu

3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt

Küçük bir kâsede bu üç malzemeyi karıştırıp hazırladıktan sonra uyumadan öncesi 30 veya 60 dakika arasında tüketilmelidir. Tabii bu kürle beraber uygun diyet ve egzersizlerle desteklerseniz daha çabuk ve daha verim alabilirsiniz.

Aman dikkat pul biberi yararlı olduğu gibi zararları da vardır. Mide yanması,ülser hastalarıtüketmemelidir.Ayrıca pul biberi aşırı tüketiminde ise, bağırsak yaralarına, gastrite kadar sebep olduğu bilinmektedir. Tabi bunun yanında olumlu yanları ise vücutta antioksidan sağlar, vücutta metabolizmayı düzene sokar ve metabolizmayı hızlandırarak kısa zamanda kilo verdirir. .