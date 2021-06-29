Yılda 3 milyon kişi alkolden ölüyor

2018 yılı itibarıyla Türkiye’de yıllık kişi başı saf alkol tüketim ortalaması 1.4 litre. G20 ülkelerinden Fransa’nın ortalaması 12.33. Hiç içmeyenlerin oranı ise yüzde 74.4

Alkol tüketimi, dünya çapında her yıl 3 milyon ölümün yanı sıra milyonlarca insanın sakatlığına ve kötü sağlığına katkıda bulunuyor. Genel olarak, alkolün zararlı kullanımı, küresel hastalık yükünün yüzde 5,1'inden sorumlu.

Alkolün zararlı kullanımı, erkekler ve kadınlar için küresel hastalık yükünün sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 2,2'sinden sorumlu. Alkol, bu yaş grubundaki tüm ölümlerin yüzde 10'unu oluşturan 15 ila 49 yaşları arasındaki erken ölüm ve sakatlık için önde gelen risk faktörü. Dezavantajlı ve özellikle savunmasız nüfuslarda alkole bağlı ölüm ve hastaneye yatış oranları daha yüksek.

Diğer hastalıkları tetikliyor

Sarhoş edici bir madde olarak alkol, merkezi sinir sistemindeki çok çeşitli yapıları ve süreçleri etkiler ve kasıtlı ve kasıtsız yaralanmalar ve olumsuz sosyal sonuçlar riskini artırır. Alkolün sindirim ve kardiyovasküler sistemler üzerinde önemli toksik etkileri vardır. Alkollü içecekler Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından kanserojen olarak sınıflandırılmakta ve çeşitli kanser türlerinin riskini artırmaktadır. Bağışıklık sistemini baskılayıcı olarak alkol, tüberküloz ve HIV dahil olmak üzere bulaşıcı hastalık riskini artırır.

Kaç kişi alkol tüketiyor?

Dünya nüfusunun tahmini 2,3 milyarının alkol tükettiği bilgisine yer verilen DSÖ raporUNda, bunların yarısının Amerika ve Avrupa kıtasıyla batı Pasifik ülkelerinde yaşadığına vurgu yapıldı.2010 yılına göre yüzde 10 düşüş yaşanmasına rağmen küresel bazda kişi başına en fazla alkol tüketiminin ise halen Avrupa ülkelerinde olduğunun altı çizilen raporda, Amerika kıtasının ise ikinci sırada yer aldığının altı çizildi.

20 ölümden biri alkol nedeni

Raporda, 2016'da aşırı alkol tüketiminden dolayı üçte ikisi erkek olmak üzere dünya genelinde 3 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği aktarıldı.Buna göre, dünyada her 20 ölümden birine aşırı alkol tüketimi neden oldu. Alkol nedeniyle ölümlerin üçte biri ise trafik kazaları ve kendilerine zarar verme de dahil olmak üzere yaralanmalardan kaynaklandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “Çok sayıda insan, bunların aileleri ve bağlı oldukları topluluklar, aşırı alkol tüketiminin sonucu olarak şiddet, ruh sağlığı ile ilgili sorunlar, kanser ve felç gibi hastalıklarlardan muzdarip.” değerlendirmesinde bulunmuştu.Adhanom, toplum sağlığını tehdit eden aşırı alkol kullanımına karşı harekete geçilmesi çağrısını da yapmıştı

En alkolik Fransızlar Türkiye'de hiç içmeyen yüzde 74,4

Yine DSÖ verilerine göre; 2018 yılı itibarıyla Türkiye'de yıllık kişi başı saf alkol tüketim ortalaması 1.4 litre. G20 ülkelerinden Fransa'nın ortalaması 12.33, Almanya'nın 12.91, Rusya'nın 11.19 ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 9.87. Yıllık kişi başı saf alkol tüketim miktarı, ülkelerin alkol tüketimine ilişkin politika-yapım süreçlerine önemli ölçüde etkilediği açık. Ancak bu durum, yani kişi başı alkol tüketim oranı ile politika üretimi, orantılı ilerlemiyor. TÜİK'in 2019 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 74,4'ü hayatı boyunca hiç alkol kullanmamış durumda.

Alkollü içki tüketiminin yüzde 57'sinin bira olduğu belirtilirken yıllık rakı tüketimi 27-28 milyon litre düzeyinde seyrettiğine yönelik istatistiki değerlendirmeler mevcut. Ayrıca Türkiye'de yılda 10 milyon litre viski tüketiliyor. Viskide perakende cirosu 3 milyar lirayı buluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.