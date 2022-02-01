Yemek için en uygun saatler...

Yanlış zamanda yemek yemek sadece sindiriminizi değil, genel sağlığınızı da tehlikeye atabilir.

Genel olarak, yemek için günün en iyi zamanının ne olduğundan çok ne kadar ve ne yediğimiz konusunda endişeliyiz. Bununla birlikte, yemeklerin zamanlamasının da optimal sağlığın korunmasında önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Örneğin bilim, yemek için günün en iyi zamanını belirlemenin tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve obezite ile başa çıkmak için bir strateji olabileceğini ortaya koydu.

Belirli bir beslenme programı alışkanlığı edinmek, sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçasıdır. Aslında, vücudun her hücresinde uyku, hormon salınımı, kalp fonksiyonu ve hatta yemek için programları kontrol eden bir biyolojik zamanlayıcı sistemi vardır. Ayrıca, çevreden gelen ve örneğin, yiyecekleri sindirmek için günün en iyi zamanını gösteren belirli sinyallerle de senkronize edilirler. Gördüğünüz gibi, vücut biyolojik olarak buna hazırdır. Bu nedenle, yanlış zamanda yemek yemek sadece sindiriminizi değil, genel sağlığınızı da tehlikeye atabilir.

KAHVALTI İÇİN EN İYİ ZAMAN

Kahvaltı, gece orucunu bozmakla ilgilidir. Bir grup uzman, vücudun biyolojik zamanlayıcısının günün erken saatlerinde yiyecekleri sindirme, emme ve metabolize etmede daha verimli olduğunu öne sürüyor. Buna aktif faz deniyor. Örneğin, kan şekerini düzenleyen insülin sabahları daha yüksektir. Bu nedenle kahvaltı yapmak, günün geri kalanı için gerekli bir enerji yükü olan doğru miktarda kan şekerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Sabah 6 ile 10 arasında kahvaltı yaptığınızdan emin olun, çünkü bu sizi birkaç saat sonraki öğüne hazırlamak için ideal bir zamandır. Kahvaltınızı uyandıktan en az bir saat sonra yemelisiniz ve içeriğinde protein, tam tahıllar, taze meyveler ve sağlıklı yağlar olduğundan emin olmalısınız.

ÖĞLE YEMEĞİ YEMEK İÇİN GÜNÜN EN İYİ ZAMANI NEDİR?

Doktorlar bir öğle yemeği rutini izlemenizi önerir. Araştırmalar, biyolojik saatte belirlenen zamanın dışında yemenin obeziteyi desteklediğini doğrulamaktadır. Ayrıca, öğleden sonra 3'ten sonra yemek yemek kilo vermeyi engeller, bu nedenle öğle yemeği yemek için en iyi zaman 12:30-13:30 arasıdır. Ayrıca öğle yemeği ile kahvaltı arasındaki zaman farkı dört-beş saat civarında olmalıdır. Yapamıyorsanız, proteinler ve karbonhidratlar açısından zengin bir atıştırmalık ekleyin. Bu, o sırada aç kalmamak içindir. Metabolizma öğle yemeğinde zirveye ulaşır ve bu da sindirim fonksiyonunu iyileştirir. Öğle yemeği, kahvaltı ve akşam yemeğinden daha hafif olmalıdır.

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN EN UYGUN SAAT NEDİR?

Profesyoneller, öğle yemeğinden dört ila beş saat sonra akşam yemeği yemeyi önerir. Ancak, bu programa sıkı sıkıya bağlı kalmasanız da, sindirim sürecini optimize etmek için yatmadan en az iki saat önce akşam yemeğinizi bitirin. Çok fazla yağ ve karbonhidrat sizi kilo almaya yatkın hale getirebileceğinden, yiyeceğin kalitesi ve miktarı da önemlidir. Akşam yemeği için en uygun saatler 6-7:30 arasıdır. Bu saatler arasında akşam yemeği yemek, vücuda gece boyunca büyük bir öğünü sindirmek için çalışmak yerine dinlenmeye ve dokularını yenilemeye konsantre olma şansı verecektir.

Ayrıca International Journal of Obesity, vücudun kan şekerini düzenleme yeteneğinin geceleri yavaşladığını hatırlatıyor. Bu nedenle gece vardiyasında çalışan kişiler daha hızlı kilo alır ve şeker hastalığına daha yatkındır.

Ayrıca, programın obezite üzerindeki etkisine ilişkin bir inceleme, akşam yemeği için en iyi yiyeceklerin balık, meyve, kuruyemiş ve hindi olduğu sonucuna varmıştır.

CNNTürk .