Yaz ishaline karşı ne yapılmalı? Havuz suyu ishal yapar mı? İshal tehlikeli mi?

İshal rahatsızlığı kış aylarına göre yazın üç kat fazla yaşanıyor. Yaz ishaline karşı ne yapılmalı? Havuz suyu ishal yapar mı? Bu dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dr. Kerim Çıkım, hastalanmamak için alınması gereken önlemleri anlatıyor.

Yaz aylarında gelişen ishallerin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, “Bu hastalık yaşam kalitesini bozmasının yanı sıra tedavide geç kalındığında özellikle küçük çocuklarda, kronik hastalığı olanlarda ve ileri yaştaki kişilerde can kaybına bile neden olabiliyor” uyarısında bulunuyor. Sıcakta bozulan gıdalar, kirli suların içilmesi ve bu sularla yıkanmış meyve ile sebzelerin tüketilmesi, mikroplu havuz ile deniz suyunun yutulması gibi nedenlerle oluşan ishalde gelişen en büyük sorunun vücuttaki sıvı ve elektrolit kaybı olduğunu belirten Çıkım, “Kaybedilen sıvının hızlıca yerine konulması gerekiyor, aksi halde sıvı kaybıyla birlikte elektrolit, yani tuz dengesi kaybı oluyor. Bunun sonucunda hayatı tehdit eden kalp ritmi bozulması ve kan basıncının düşmesi gibi sorunlar oluşabiliyor. Dolayısıyla ishal geliştiğinde bol bol sıvı tüketilmesi yaşamsal öneme sahip.” diyor.

Çıkım, yaz aylarında ishalden korunmak için beslenmemize mümkün olduğu kadar dikkat etmemiz gerektiğini belirterek, almamız gereken önlemleri şöyle sıralıyor:

• Dışarıda tüketeceğiniz yemeğin sağlıklı olduğundan emin olun.

• Hava sıcaklığından dolayı en büyük sorun, gıdaların uygun koşullarda saklanmaması oluyor. Bozulmadan saklanmış olan gıdaları tüketmeniz çok önemli. Dolayısıyla bir gıda size temiz ve sağlıklı değil, bozulmuş gibi görünüyorsa kesinlikle yemeyin.

• Temizliğinden emin olduğunuz suları tüketin.

• Meyve ve sebzeleri temiz suyla iyice yıkayın.

• Ellerinizi sık sık sabunlu suyla yıkamayı alışkanlık edinin.