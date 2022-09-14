Yaşlılarda takviye gıdalar yararlı mı? D vitamini ilaçları etkili mi? D3 vitamini, Omega-3 yağ asidi hapları I Takviye gıdalar hastalanmayı önlüyor mu?

Massachusetts , Brigham ve Kadın Hastanesi'ndeki bilim insanları, 5 yıllık araştırma sonrası 50 yaşın üzerindeki Amerikalıları 'gereksiz' hapları bırakmaya ve bunun yerine sağlıklarını korumak için egzersiz ve Akdeniz diyetine odaklanmaya çağırdı. Araştırmaya göre, D3 vitamini ve Omega-3 yağ asidi haplarını her gün almak, yaşlı yetişkinlerin inflamasyonu ve hastalanmasını engellemiyor

Bitkisel ilaç satıcıları, 1,05 milyar dolarlık bir endüstri tarafından satılan takviyelerin, iltihaplanmayı azaltmaya ve yaşa bağlı kas kaybını yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini, hastalıktan korunmaya yardımcı olduğunu savunuyorlar. Ancak bunun bilimsel kanıtı belirsizdir ve en son araştırma, bunların çok az faydası olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Araştırmaya öncülük eden yaşlanma uzmanı Dr. Ariela Orkaby bugün şunları söyledi: “Gereksiz hapları reçeteden çıkarmayı ve bunun yerine sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını teşvik etmeyi düşünmeliyiz. Düzenli egzersiz ve Akdeniz diyeti, hastalığın önlenmesi için kanıtlanmış stratejilerdir ve tüm yaşlı yetişkinler için teşvik edilmelidir.'

Araştırmaya katılan epidemiyolog Dr. JoAnn Manson şunları ekledi: "VITAL'den elde edilen bu yeni bulgular, diyet takviyelerinin mucize hapları veya gençlik iksirleri olmadığının önemli bir hatırlatıcısıdır."

25 bin yetişkin incelendi

JAMA Network Open dergisinde bugün yayınlanan çalışmada, bilim insanları, takviyelerin kalp hastalığı veya kanserle mücadele edip edemeyeceğine bakan VITAL çalışmasından elde edilen verileri yeniden analiz ettiler.

50 yaş üstü, eşit cinsiyet dağılımı ve yaklaşık 28 BMI ile 25.000 yetişkini incelediler.

İlk olarak, katılımcılar dört gruba ayrıldı ve dörtte birine hem D3 vitamini hem de Omega-3 yağ asitleri verildi, her birine sadece bir takviye verildi ve birine hiçbir şey verilmedi.

Katılımcılardan daha sonra her gün D vitamini içeren hapları 2.000 uluslararası birim (IU) ve diğerlerinde 840 mikrogram Omega-3 yağ asidi içeren hapları almaları istendi.

Bu, her Amerikalı yetişkinin günde 800 IU D vitamini ve 500 mg'a kadar Omega 3 yağ asidi hedeflemesi gerektiğini söyleyen Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından önerilen seviyelerin üzerindeydi.

Sonuçları ölçmek için, çalışmanın başında fiziksel aktiviteleri, ruh halleri ve altta yatan sağlık durumları hakkında bir anket doldurdular.

Katılımcılar anketi altı ay sonra ve sonraki dört yıl boyunca yılda bir kez yeniden doldurdu.

Sonuçlar, çalışmanın başında 3,174 kişinin (yüzde 12,7) zayıf olarak sınıflandırıldığını gösterdi.

Ancak beş yıl sonra 2.487 kişi daha (yüzde 11,3) kırılgan olarak sınıflandırılmaya geçti.

Durumun bir ölçüsü olan kırılganlık puanı, çalışmanın başlangıcında 0,109 olarak hesaplandı. Ama sonunda 0.121'e yükseldi.

Takviyeleri alan ve almayan gruplar arasında fark olmadı

Takviyeleri alan ve almayan gruplar arasında zayıf olan sayılarda anlamlı bir fark yoktu.

Bilim insanları şu sonuca vardı: Bu sonuçlar, toplumda yaşayan sağlıklı yetişkinlerin kırılganlığın önlenmesi için D3 vitamini veya omega-3 yağ asitleri ile rutin takviyesini desteklememektedir.

Endüstri rakamları, Sadece Kuzey Amerika'da Omega-3 yağ asidi pazarının yıllık 0,62 milyar dolar değerinde olduğunu ve D3 vitamini pazarının 0,43 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

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