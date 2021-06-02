Yaşadığınız ülke sizi 'kanser' edebilir

Her yıl yaklaşık 400 bin kadar 0-19 yaş arası çocuk ve ergene kanser teşhisi konuyor. Ama bilinen bir gerçek var ki; yaşadığınız ülkede kamunun ve sizin kanserle ilgili ekonomik ve sosyal imkanlarınız bu hastalıkta çok etkili

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre;her yıl yaklaşık 400 bin kadar 0-19 yaş arası çocuk ve ergene kanser teşhisi konuyor.Çocukluk çağı kanserlerinin en yaygın türleri arasında lösemiler, beyin kanserleri, lenfomalar ve nöroblastom ve Wilms tümörleri gibi katı tümörler bulunmakta.

Kapsamlı hizmetlerin genel olarak erişilebilir olduğu yüksek gelirli ülkelerde, kanserli çocukların yüzde 80'inden fazlası tedavi edilmekte. Düşük ve orta gelirli ülkelerde, tahminen yüzde 15-45'i tedavi edilmekte.

Çocukluk çağı kanseri genellikle tarama yoluyla önlenemez veya teşhis edilememektedir.

Düşük gelirli ülkelerde sorun

Çocukluk çağı kanserlerinin çoğu, jenerik ilaçlar ve cerrahi ve radyoterapi dahil olmak üzere diğer tedavi biçimleriyle tedavi edilebilir. Çocukluk çağı kanserinin tedavisi tüm gelir ortamlarında uygun maliyetli olabilir.

Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde çocukluk çağı kanserlerinden önlenebilir ölümler, tanı eksikliği, yanlış tanı veya gecikmiş tanı, bakıma erişimdeki engeller, tedaviyi bırakma, toksisiteden ölüm ve daha yüksek nüks oranlarından kaynaklanmaktadır. Bakım kalitesinde sürekli iyileştirmeler sağlamak ve politika kararlarını bilgilendirmek için çocuk kanseri veri sistemlerine ihtiyaç bulunuyor.

Ülkeler yaşamı da belirliyor

Kanser, özellikle yüksek gelirli ülkelerde çocuklar ve ergenler için önde gelen ölüm nedeni. Çocukluk çağı kanser tanısından kurtulma olasılığı, çocuğun yaşadığı ülkeye bağlıdır: yüksek gelirli ülkelerde, kanserli çocukların yüzde 80'inden fazlası tedavi edilir, ancak pek çok düşük gelirli toplumdlarda sadece yüzde 15-45'i tedavi edilir.Bu ülkelerde daha düşük hayatta kalma oranlarının nedenleri arasında şunlar yer almakta: Tanıda gecikme ve ilerlemiş hastalık, doğru bir tanı alamama, erişilemez tedavi, tedavinin terk edilmesi, toksisiteden ölüm (yan etkiler) ve önlenebilir nüks. Temel ilaçlar ve teknolojiler de dahil olmak üzere çocukluk çağı kanser tedavisine erişimin iyileştirilmesi, oldukça uygun maliyetli, uygulanabilir ve tüm ortamlarda sağkalımı iyileştirebilir.

Her yaşta görülebiliyor

Kanser her yaştan insanda görülür ve vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Tek hücrelerde genetik değişimle başlar, daha sonra bir kitle (veya tümör) haline gelir, vücudun diğer kısımlarını istila eder ve tedavi edilmezse zarar ve ölüme neden olur. Yetişkinlerdeki kanserin aksine, çocukluk kanserlerinin büyük çoğunluğunun bilinen bir nedeni yoktur. Birçok çalışma, çocukluk çağı kanserinin nedenlerini belirlemeye çalışmıştır, ancak çocuklarda çok az kanserin nedeni çevresel maruziyet veya yaşam tarzı faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Çocuklarda kanseri önleme çabaları, çocuğun yetişkin olarak önlenebilir kansere yakalanmasını önleyecek davranışlara odaklanmalıdır.

Risk faktörleri vurgusu

HIV, Epstein-Barr virüsü ve sıtma gibi bazı kronik enfeksiyonlar, çocukluk çağı kanseri için risk faktörleridir. Bunlar özellikle LMIC'lerle ilgilidir. Diğer enfeksiyonlar, bir çocuğun yetişkin olarak kansere yakalanma riskini artırabilir, bu nedenle aşı olmak (karaciğer kanserini önlemeye yardımcı olmak için hepatit B'ye karşı ve rahim ağzı kanserini önlemeye yardımcı olmak için insan papilloma virüsüne karşı) ve erken teşhis gibi diğer yöntemleri takip etmek önemlidir. ve kansere yol açabilen kronik enfeksiyonların tedavisi.

Mevcut veriler, kanserli tüm çocukların yaklaşık yüzde 10'unun genetik faktörler nedeniyle bir yatkınlığa sahip olduğunu göstermekte Çocuklarda kanser gelişimini etkileyen faktörleri belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.