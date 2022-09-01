Yapay zeka otitte doktordan daha iyi teşhis koydu

Yapay zeka modeli, pediatrik kulak enfeksiyonlarının teşhisinde klinisyenlerden daha iyi performans gösteriyor

Medimagazin'in haberine göre, Harvard Tıp Okulu ve Massachusetts Göz ve Kulak bilim adamları tarafından oluşturulan bir yapay zeka modeli, türünün ilk birebir değerlendirmesinde pediatrik kulak enfeksiyonlarını teşhis etmede doktorlardan önemli ölçüde daha iyi.

Yüzde 95'ten fazlasını doğru tespit etti

Kulak Burun Boğaz-Baş ve Boyun Cerrahisi dergisinde 16 Ağustos'ta yayınlanan yeni bir araştırmaya göre , OtoDX adı verilen model, 600'den fazla iç kulak görüntüsünden oluşan bir veri setinde test edildiğinde, yapay zeka modeli yüzde 80'in üzerinde bir teşhis doğruluğuna sahipti ve bu, tıp literatüründe bildirilen klinisyenlerin ortalama doğruluğundan çok daha fazlaydı.

Yapay zeka, örnek görüntülerin yüzde 95'inden fazlasını doğru bir şekilde teşhis ederken, 39 klinisyen arasındaki ortalama tanı puanı yüzde 65'ti.

Yazarlara göre, sonuçlar, bir gün kliniklerde hasta değerlendirmeleri sırasında doktorlara yardımcı olmak için kullanılabilecek bir teşhis aracının geliştirilmesine yönelik büyük bir adıma işaret ediyor. Yapay Zeka tabanlı bir tanı aracı, çocuk doktorları ve acilde görev yapan doktorlar, klinik karar verme süreçlerini daha iyi bilgilendirmek için ek bir test verebilir.