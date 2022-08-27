Yapay tatlandırıcılar diyabet riskini artırabiliyor

Uzmanlar, birçok diyet yiyecek ve gazlı içecekte kullanılan yapay tatlandırıcıların 'güvenilir olmadığı' konusunda uyardı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü ve ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yönetilen araştırmada, yapay tatlandırıcıların, hücrelerin şekeri emmesini ve bağırsak mikrobiyomunu değiştirmesini engellediği için diyabet riskini artırdığı ortaya çıktı.

Araştırmada, 120 kişiye, haftada üç kez 14 gün boyunca dört tatlandırıcıdan biri veya önerilen limitlerin altındaki dozlarda bir plasebo verildi.

Aksi kanıtlanana kadar dikkatli olunmalı

Cell dergisinde yayınlanan çalışmada, genellikle diyet gazlı içeceklerde ve meyve sularında bulunan aspartam ve stevia çeşitlerinin bağırsak mikrobiyomunda sorun yarattığını buldular. Ancak sakarin ve sukraloz alanların hücreleri de şekeri daha az emebiliyordu.

Katılımcılar daha önce tatlandırıcı tüketmemiş olan ortalama 29 yaşındaki sağlıklı insanlardan oluşuyordu.

Çalışmayı yöneten mikrobiyolog Dr. Eran Elinav, “Aksi kanıtlanana kadar, tatlandırıcıların güvenli olduğunu varsaymamalıyız. O zamana kadar dikkatli olunması tavsiye edilir” dedi.