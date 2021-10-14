Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi

İsveç’teki Lund Üniversitesinde çalışan araştırmacıların, ultra ince ve doku dostu mikroelektrotlar kullanılarak ağrıya karşı yeni bir mücadele yöntemi geliştirdikleri açıklandı.

İsveç'teki Lund Üniversitesinde çalışan araştırmacılar, şiddetli ağrıyla mücadele etmek üzere ultra ince mikroelektrotlar kullanarak tamamen yeni bir uyarım yöntemi geliştirmişler. Yöntem, ağrı kesici ilaçların yaygın yan etkileri olmadan ağrının etkili ve kişiselleştirilmiş biçimde kesilmesini sağlıyor. Fareler üzerinde yürütülen çalışma, geçen hafta Science Advances araştırma bülteninde yayımlandı.

Uzun dönemli ağrının tedavisinde yan etkisiz bir tedavinin olmaması, durumdan muzdarip hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltıyor. Bu devamlı ağrı tedavi edilmediği zaman, hastanın gündelik yaşamını olumsuz etkiliyor. Geleneksel ağrı kesici tedaviler elbette ağrıyı azaltıyor fakat aynı zamanda duyuları ve zihinsel işlevi de etkiliyorlar. Ayrıca, ilaç bağımlılığının oluşması yönünden kayda değer bir tehlike bulunuyor.

Ağrı, toplumda da raporlu izin, sağlık masrafı ve üretim kaybı biçiminde önemli bir maliyet meydana getiriyor. ABD Hastalık Denetim ve Önleme Merkezlerinin yayımladığı yeni bir rapora göre Amerikan nüfusunun yaklaşık yüzde sekizi, yüksek etkili kronik ağrıdan muzdarip.

Şimdiyse nörofizyoloji profesörü Jens Schouenborg'un öncülüğündeki bir araştırma takımı, ultra ince ve doku dostu mikroelektrotlar kullanılarak yapılan kişiselleştirilmiş bir uyarım sayesinde, ağrıya karşı yeni bir mücadele yöntemi geliştirmiş

Jens Schouenborg şöyle açıklıyor: “Bu elektrotlar çok yumuşak ve beyne karşı son derece narin. Yan etki meydana getiren sinir hücresi devrelerini etkinleştirmeden, beynin ağrı kontrol merkezlerinin özel olarak etkinleştirilmesinde kullanılıyorlar. Yöntemde, ultra ince bir elektrot kümesi yerleştiriliyor ve sonrasında saf ağrı giderimi sağlayan ancak hiçbir yan etki oluşturmayan bir alt elektrot grubu seçiliyor. Bu işlem, her bireyde işe yaradığı gösterilmiş inanılmaz derecede hassas ve kişiselleştirilmiş bir uyarım tedavisini mümkün kılıyor.”

Ağrı, beynin ağrı kontrol merkezlerinin etkinleştirilmesiyle engelleniyor ve sonrasında bu merkezler de yalnızca, serebral kortekse giden ağrı güzergâhlarındaki sinyal aktarımını engelliyor.

Kaynak: popsci.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.