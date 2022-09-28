Yapılan yeni bir bilimsel araştırma yalnızlığın, huzursuz uykunun veya mutsuz hissetmenin yaşlanma hızı üzerindeki etkilerini ölçtü. Sonuç olarak, sağlığın psikolojik bileşeninin 'göz ardı edilmemesi gerektiği' belirtildi

Sağlıklı ve uzun yaşam konusunda her geçen gün farklı araştırmaların sonuçları paylaşılıyor. Aging-US'ta yayınlanan yeni bir bilimsel araştırma, yalnızlığın, huzursuz uykunun veya mutsuz hissetmenin yaşlanma hızı üzerindeki etkilerini ölçtü. Araştırmaya göre, herhangi bir yaşlanma karşıtı tedavi, kişinin fiziksel sağlığı kadar zihinsel sağlığına da odaklanmalı.

Makale, 11 bin 914 Çinli yetişkinin kan ve biyometrik verileriyle doğrulanmış yeni bir yaşlanma saatini içeriyor.

Yalnız hissetmek, sigaradan daha hızlı yaşlandırıyor

İnme, karaciğer ve akciğer hastalıkları öyküsü olan kişilerde, sigara içenlerde ve en ilginç olanı, hassas bir zihinsel durumda olan kişilerde yaşlanma hızlanması tespit edildi. Aslında umutsuz, mutsuz ve yalnız hissetmenin kişinin biyolojik yaşını sigara içmekten daha fazla artırdığı gösterildi. Yaşlanmanın hızlanmasıyla bağlantılı diğer faktörler arasında bekar olmak ve kırsal alanda yaşamak bulunuyor.

Makalenin yazarları, ne araştırmalarda ne de pratik yaşlanma karşıtı uygulamalarda yaşlanmanın psikolojik yönünün ihmal edilmemesi gerektiği sonucuna varıyor.