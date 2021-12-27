DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kızartma tavasına ekmek içi atarsanız...
Hızlı internet için 36 uydu daha fırlatıldı
İngiltere'de Brexit gözden düştü
ABD'nin batı eyaletlerinde kar fırtınası ulaşımı olumsuz etkiledi
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Caddesi'ndeki dairesinde anıldı
Yakın gözlüğü yerine göz damlası
Mustafa Muhammed'le kaç yıllık sözleşme imzalandı? Mustafa Muhammed ne zaman kadar Galatasaray'da?
Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı
Çin yabancı yatırım yasağı listesini kısalttı
Emre Sakçı kimdir? Emre Sakçı'nın rekoru kaç?
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi
Lavrov: Batı ve NATO Ukrayna'da 'küçük savaş' istiyor
Borsa günü yükselişle tamamladı
Gaziantep’teki olay sonrası tepki çekmişti… Bakanlık düğmeye bastı
Irak'ta tartışılan seçim sonuçları kesinleşti

TIMETURK / SAĞLIK / Yakın gözlüğü yerine göz damlası

Yakın gözlüğü yerine göz damlası

ABD'de bilim insanları tarafından geliştirilen bir göz damlasının yakın gözlüğüne alternatif olarak kullanılabileceği bildirildi.

1 Saat Önce
2021-12-27 19:02:33
Yakın gözlüğü yerine göz damlası

ABD basınındaki habere göre, yakın mesafe görme bozukluklarını iyileştiren göz damlası olan Vuity, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin kullanım onayının ardından göz doktorları tarafından tavsiye edilmeye başlandı. Türk Telekom

Rochester Üniversitesi Görsel Bilimler Merkezi'nden göz doktoru Dr. Scott MacRae, Vuity'nin yakın gözlüğüyle uğraşmak istemeyen herkes için yararlı bir alternatif olabileceğini kaydetti.

Güney Carolina, Mount Pleasant'taki Waring Vision Enstitüsünün göz doktoru ve tıbbi direktörü Dr. George Waring da söz konusu damlanın yakın mesafede görme güçlükleri yaşayan kişiler için gözlüğe güzel bir alternatif olduğunu ifade etti.

Waring, Vuity'nin yakın mesafe gözlüğünden ayırt edici bir farkının olduğuna işaret ederek, göz damlasının yakın gözlükler gibi uzak görüş yeteneğini de köreltmediğine dikkati çekti.

Yakın mesafe gözlüğü takanların uzak mesafeleri görmeleri gerektiğinde hızlı ve net görüşler elde etmek için yakın gözlükleri çıkarması gerektiği biliniyor.

45 yaşından büyük ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 90'ının yakın mesafe görme bozuklukları yaşadığı belirtiliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş