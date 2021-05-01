World Of the Hair Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Köse Saç Ekiminde Merak Edilen Gerçekleri Açıkladı

World of the hair Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ekrem KÖSE. Saç ekimi operasyonu öncesi hastaların “Saç ekimi tedavisi için ekim garantisi verilmektedir” gibi söylemlere itibar etmemelerini söyledi operasyonun erkek hastalara da kadın hastalara da uygulandığını ve operasyon sonrası olumlu sonuçların kendilerini de motive ettiğini ifade etti.

Sayın Köse saç ekimi operasyonlarında önemli olanın saç ve saç doku yapısı olduğunu ancak saç dökülme nedenlerinin de aynı şekilde tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Saç ekiminin önemli bir operasyon olduğunu hatırlatan Word of the hair Yönetim Kurulu; Operasyon öncesi ve sonrası bir çok neden ekim sürecini etkiler.



Saç ekiminde operasyonun hangi yöntemle yapılacağını, kişinin saç yoğunluğu belirledikten sonra Hastanın saç sıklığı ne kadar fazla ise alınacak saç kökü (greft) o kadar fazla olmaktadır.

Fakat kişinin saçı seyrekse alınacak kök de aynı doğrultu da az olmaktadır . -Köse Şu anda sağlık turizmi Türkiye'nin geleceği için önemli bir alan ve reklam yapabileceğimiz hasta sayısının fazla olan kısmı saç ekimi. Covid-19 salgını başlamadan önce hatırlarsanız bütün insanlar havalimanında saç ektirmiş özellikle yabancı uyruklu hastaları gördüklerinden bahsediyordu.

Ayrıca İstanbul'da günde 500-5000 arası saç ekimi yapıldığı söyleniyor. Maalesef ‘söyleniyor' diyoruz çünkü estetik işlemlerinin büyük bir çoğunluğu kayıt dışı olarak yapıldığı için en doğru verilere ne yazık ki ulaşılamıyor.



Bütün bu olumsuzluklara rağmen Benim öngörüm “2024 yılının sonuna kadar estetik işlemlere olan ilgi ve alaka beş misli artacak” diye iddialı bir söylemde bulundu.



korona virüs döneminde en çok hastayı Amerika Birleşik Devlevlerin den aldıklarını söyleyen Egali Halth gruop , hakim olduğumuz dış piyasada kozmik bölgelerimiz var . Bunun için zorlu olan süreci hafif atlatmaya çalışıyoruz.Umuyoruzki en kısa sürede herşey normale dönecektir .



Pandemi sonrası İlk acenta hedefimiz İngiltere , Fransa ve İsviçre olması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.



İkincisi bölgesel hedefimiz ise korona zamanı keşfettiğimiz Balkan ülkeleri (Makedonya, Romanya, Sırbistan... )



Sağlık Turizmi adı altında Ülkemize çok fazla sayıda estetik hastası almak ve hastalarımızla yakından ilgilenebilmek için temsilciliklerimizi elimizden geldiğince aktif bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz.



Salgın dönemin de ise özellikle uluslararası seyahat yasakların dan dolayı en yoğun şekil de Amerikan hastalarımızla ilgilenmemiz söz konusu oldu.



Ülkemizi estetik cerrahi müdahale konusunda uygun fiyat seçeceğinden dolayı tercih eden yabancı uyruklu hastalar şimdiler de ise hem uygun fiyat seçenekleri , hem başaralı ameliyat sonuçları, hem ulaşım ve konaklama konusun da ki konfor, hem hizmet kalitesi konusunda ki hassasiyetimiz, hem de hastalarımızın isteklerine ve beklentilerine göre hızlı reaksiyon almamız ne kadar hasta odaklı bir sistem ve sektör haline geldiğimizin en güzel ispatıdır.

Aynı zaman da Egali Healt Group olarak marka değerlerimize World Of The Hair ‘i da ekleyerek Saç ekimin de başarılı sonuçlar ile birlikte ilk sıraya yerleşmenin haklı gururunu, mutluluğunu çalışma arkadaşlarımız ile birlikte yaşıyoruz diye

ifade etti.

World Of The Hair markasının ülkemizi uluslararası arena da sağlık turizmi noktasın da en iyi şekilde temsil edeceğini ve 2022 yılı itibariyle istenilen, arzu edilen, hedeflenen seviyelere gelmesi içinde büyük bir özveri ile çalışmalarımızın devam edeceğini bizlere aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.