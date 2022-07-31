Varis sorunundan korunmak için ne yapmalıyız?

Toplumda hemen hemen her insanda görülebilen bir fiziksel rahatsızlık olan varisin ne olduğu merak edilmekte. Varis nedir?kısaca açıklayalım.Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarakgörülmesi olarak tanımlanır. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varisbulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamalarının dahi meydana gelir. Varisten nasıl korunabiliriz? Sizler için bu sorunun cevabına değineceğiz. İşte tüm detaylar.