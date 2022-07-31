Varis sorunundan korunmak için ne yapmalıyız?
Toplumda hemen hemen her insanda görülebilen bir fiziksel rahatsızlık olan varisin ne olduğu merak edilmekte. Varis nedir?kısaca açıklayalım.Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarakgörülmesi olarak tanımlanır. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varisbulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamalarının dahi meydana gelir. Varisten nasıl korunabiliriz? Sizler için bu sorunun cevabına değineceğiz. İşte tüm detaylar.
2022-07-31 14:54:33
Peki Varislerden Nasıl Korunabiliriz?
Varis, temel olarak genetik sebeplerden yatkınlık oluştursa da çeşitli sebeplerle ortayaçıkabilmektedir. Varis probleminden korunmak amacıyla uygulanabilecekyöntemleri şu şekilde sıralanmakta:
- Düzenli spor yapılması; gün içerisinde yaklaşık 30 dakikanın spor ve egzersiz yapılması varis oluşumunu önleyebilmekte.
- Fazla kilolardan kurtularak ideal kilonun sabitlenmesi.
- Bununla beraber,fazla kilolar hareket alanının kısıtlamasına sebep olarak daha hareketsiz bir yaşam tarzıoluşturabilmektedir.
- Bacaklarda dolaşımı engelleyecek durumlardan kaçınılmalıdır; dar kıyafetler giyilmesi, sürekli olarak bacak bacak üstüne atılması gibi durumlar, dolaşımın bacaklardan yukarı doğru gitmesini engelleyerek varise neden olur. Bu sebepten bu tür hareketlerden kaçınınız.
- Sık sık ya da uzun süreli yolculuk yapanlar varisin oluşumunu ve ilerlemesini engellemek için varisçorabı kullanmaları gerekmekte. Varis çorabı varise sebep olan damarların çıkmasını önler.
Varise İyi Gelen Besinler Neler?
Modern çağın sağlık problemleri arasında yer alan varis problemi hayatımızı olumsuz şekilde etkileyen,özgüven düşürücü bir rahatsızlıktır. Varise nelerin iyi geldiği hakkında detaylara değindik.
Varise iyi gelen besinler şu şekilde sıralanmakta:
- Ekinezya
- Maydanoz suyu
- At kuyruğu çayı
- At kestanesi
- Hamamelis
- Adaçayı
- Çoban püskülü
- Bol su tüketimi
- Guggul
- Kırmızı üzüm
- Kırmızı lahana yaprakları
- Yaban mersini
- Kekik
- Kivi
- Koyun otu
- At kuyruğu otu
- Bal
- Asma yaprağı
- Fındık yaprağı ve rezene gibi besinler varis oluşumunu engelleyen ve önleyen besinler arasında yer almakta.
YORUMLAR (0)