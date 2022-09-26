'Uzun yaşamın sırrı' siyah sarımsak nedir? Siyah sarımsağın faydaları neler ve nasıl tüketilir? Siyah sarımsak zararlı mı? Siyah sarımsak kokar mı?

Beyaz sarımsağın fermantasyon süreciyle elde edilen siyah sarımsak, lezzet ve sağlığı bir arada bulunduruyor. Bu nedenle siyah sarımsağın faydaları neler? Siyah sarımsak nasıl tüketilir? soruları oldukça merak ediliyor. İşte siyah sarımsak ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Hepimiz beyaz sarımsağı yakından tanıyoruz ama ya siyahını? Siyah sarımsağı duydunuz mu? Simsiyah rengiyle hayli şaşırtan siyah sarımsağın özellikleri oldukça merak ediliyor. Bağışıklığı güçlendiren, beyni koruyan, kalp sağlığını iyileştiren ve kilo kaybına yardımcı olan bu doğal sağlık deposunun faydaları da saymakla bitmiyor.

Maillard reaksiyonu adı verilen bir süreçte yaklaşık yüzde 70'lik düşük ısı ve nem kullanımıyla zamanla değişen taze çiğ sarımsaktır ( Allium sativum ). Bu işlem sırasında karanfiller belirgin bir şekilde siyah renge dönüşür. Sarımsağın dokusu ve aroması da değişir. Normal çiğ sarımsaktan daha yumuşak, çiğnenebilir ve tatlıdır. Beyaz sarımsaktan daha besleyici ve birçok konuda sağlığımıza fayda sağlayan besin, sağlıklı beslenme listerinde de kendine yer buluyor.

Siyah sarımsak, Japonya, Avustralya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde oldukça popüler bir yere sahiptir. Çin ve Kore'de "Uzun Yaşamın Sırrı" olarak bilinir.

2 kat fazla antioksidan

İnsanların sofralarında farklı tatlara yer vermek istediklerini belirten Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Bizler de farklı tatlara yer verirken, birçok faydası bulunan fonksiyonel besinlerden olmalarına özen gösteriyoruz. Siyah sarımsak beyaz sarımsağa oranla 2 kat daha fazla antioksidan içeriyor ve bu bizim listelerimizde önem verdiğimiz bir detay olarak yer alıyor. Bu sayede vücuttaki serbest radikaller azalıyor, süperoksit dismutaz, katalaz gibi antioksidan enzimlerin etkinliğini arttırıyor. Kısaca bu azalış ve artışlar vücut dengesini koruyarak başta kronik hastalıklara ve virüslere karşı antioksidanlarla direnç gösterimini sağlıyor. Ayrıca siyah sarımsak tat olarak farklı bir aromaya sahip bu yüzden her türlü yiyecek ve içecek ile beraber kullanılabiliyor. Günlük hazırladığımız yemeklerin içerisine lezzet katıyor. Sağlığın içten desteklenmesi gerektiğine inanıyorum ve bu doğrultuda gönül rahatlığı ile önerebiliyorum. Tüm bunların yanı sıra her besin tüketiminde dikkat etmemiz gerektiği gibi siyah sarımsağı da tüketirken dikkat edilmesi gereken durumlar var, örneğin; saklama koşulları fermantasyon süreleri, ne koşullarda üretildiği gibi durumlar da göz önünde olmalı. Fermantasyon süreleri siyah sarımsağın kalitesini de belirliyor" dedi.



Yağ yakıcı özelliğe sahip



Siyah sarımsağın diyet dahil edilmesinin önemine değinen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vücudu fazla kilodan arındırmaya yarayacak birçok özelliğe sahip. İçerdiği folik asit sayesinde metabolizma hızını arttırmaya yardımcı oluyor. Aslında bu sayede listelerimizin favorisi. Yağ oranının düşük olmasının yanı sıra yağ yakıcı özelliğe de sahiptir. Bir diğer konu ise ‘şişkinlik'. Danışanlarımız tarafından en çok duyduğum şikayetlerin başında geliyor bu durum. Siyah sarımsak idrar söktürücü özelliği ile vücutta fazla sıvının birikmesini engelliyor ve vücudu rahatlatıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek isteyen herkes bu besini rahatlıkla tüketebilir.”

SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

B ve C vitamini açısından zengin bir besin olduğu için, sinir sistemi ve bağışıklığın güçlendirilmesinde rol oynamaktadır.

Doğal bir antibiyotik olduğundan, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmektedir.

Alzheimer rahatsızlığının oluşmasını engelleyen bir besindir.

Kronik hastalıkların belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Kötü kolesterol oranını düşürmektedir.

Hücreleri yenilediğinden, vücutta oluşan yaraların çabuk iyileşmesini sağlamaktadır.

Kansere karşı korumaktadır.

Diyabette meydana gelen sorunları hafifletmektedir.

Kalp-damar problemlerinin oluşmasını önlemektedir.

Konsantrasyonu arttırmada etkilidir.

Dolaşım sistemi bozuklukları için yararlıdır.

Böbreklerde oluşan rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Saçlarda oluşan kırılmaları önler.

Saç dökülmelerini iyileştirerek, saça parlaklık sağlar.

Enerji verici olduğundan, halsizliği önlemektedir.

Cildi gençleştirir.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Yüksek tansiyon hastalığı için, tansiyon düşürücü olarak kullanılmaktadır.

Vücuttaki toksiklerin atılmasını hızlandırır.

Alerjik reaksiyonları iyileştirir.

Beyazından daha faydalı: Siyah sarımsak nedir? Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? #2

SİYAH SARIMSAK NASIL TÜKETİLİR?

Siyah sarımsak tadı genellikle bir şurup, balzamik lezzet ile keskin olarak tarif edilir. Hem lezzetli hem de tatlı yemeklerde ve et karışımlarından tatlılara kadar her şeyde kullanılabilir.

Bazı kişiler aç karna yutmayı tercih edebilir. Eğer günde en fazla 3 adet siyah sarımsağın yutulması tavsiye edilir.

Siyah sarımsak kokusuz çeşidi yutulup tüketildiğinde ağızda kokuya sebep olmaz