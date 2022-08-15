Uzun süreli COVID-19, stres hormonu kortizol seviyesine bağlı!

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden araştırmacılar, 'stres hormonu' olarak bilinen kortizolün seviyelerinin, bir kişinin uzun süreli Covid-19'dan muzdarip olup olmayacağı konusunda kilit nokta olduğunu ortaya çıkardı.

ABD'deki Yale Üniversitesi'nden araştırmacılar, “Uzun Covid-19” olarak kabul edilebilecek bir vakadan muzdarip insanların, sağlıklı yaşıtlarının yarısı kadar kortizol ürettiğini buldu.

Kortizol ve uzun süreli Covid-19 arasındaki kesin bağlantı henüz bulunamadı, ancak bulgular gizemli hastalığa neyin neden olduğuna dair yeni bir hipotezin açıklanmasına kapı açabilir.

Daily Mail'in haberine göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık yüzde sekizinin bir tür uzun süreli Covid-19'dan muzdarip olduğunu bildiriyor.

Omicron varyantının geçen yıl ortaya çıkmasından bu yana meydana gelen vakaların büyük ölçüde eksik bildirilmesi nedeniyle, bir kişinin corona virüsü enfeksiyonundan sonra bunu geliştirme şansının ne olduğunu söylemek neredeyse imkansız.



BEYİN BULANIKLIĞI, YORGUNLUK, SİNİR SİSTEMİ SORUNLARI…

Araştırma için tam 215 kişiden veri toplandı. Bu grubun 99'unda uzun süreli bir Covid-19 vakası vardı, 40'ında kayıtlı corona virüsü enfeksiyonu yoktu, geri kalan 76'sı virüsten uzun vadeli komplikasyonlar olmadan iyileşti. Uzun süreli Covid-19 hastalarının maruz kaldığı en yaygın semptomlar arasında beyin bulanıklığı, yorgunluk ve sinir sistemi sorunları yer aldı.

Yale araştırma ekibi, kortizol seviyeleri yükseltilerek tedavi edilen bazı uzun süreli Covid-19 hastalarının bir miktar iyileşme gösterdiğini de kaydetti.

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