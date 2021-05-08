Uzun ömürlülüğü artırmak için günde kaç adım atmalısınız?

Journal of the American Medical Association'da yayınlanan bulgular, en fazla faydayı sağlayan şeyin yoğunluk değil, her gün atılan adım sayısı olduğunu öne sürüyor.

Egzersizin sağlığa faydalarını aydınlatan çalışmalar kapsamlıdır, ancak yeni anlayışlar ortaya çıkmaya devam etmektedir. Geçen yıl yayınlanan bir çalışmada, daha yüksek bir günlük adım sayısının tüm nedenlerden daha düşük bir ölüm riski ile ilişkili olduğu bulundu. Ancak anlamlı faydalar elde etmek için kaç adım atmalısınız?

Sağlık araştırmalarından çıkan en cesaret verici içgörülerden biri, küçük bir egzersizin yaşam sürenizi uzatmak için uzun bir yol kat etmesi. Daha da cesaret verici olan, yürüyüşün genel sağlığınız üzerindeki etkisidir. Düşük yoğunluklu egzersiz dayanıklılık geliştirebilir, fazla kalori yakabilir ve kalbinizi daha sağlıklı hale getirebilir.

Geçen yıl yayınlanan araştırma, bu faydaların, attığınız adımların arttığını gösteriyor.

Journal of the American Medical Association'da yayınlanan bulgular, en fazla faydayı sağlayan şeyin yoğunluk değil, her gün atılan adım sayısı olduğunu öne sürüyor.

Araştırma, Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) ve Ulusal Yaşlanma Enstitüsü (NIA) - Ulusal Sağlık Enstitülerinin her iki bölümü - ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) arasında ortak bir çabadır.

Pedro Saint-Maurice, "Fiziksel aktivitenin sizin için iyi olduğunu bilsek de, ölüm riskinizi azaltmak için günde kaç adım atmanız gerektiğini veya daha yüksek yoğunlukta adım atmanın bir fark yaratıp yaratmadığını bilmiyorduk," dedi. NCI'nin Kanser Epidemiyolojisi ve Genetiği Bölümü'nden, çalışmanın ilk yazarı.

Araştırmalar, günde 8.000 adımın ölüm riskinizi azaltabileceğini gösteriyor.

Pedro Saint-Maurice,”İnsanların fitness takipçileri ve telefon uygulamalarından aldıkları adım sayılarının sağlık üzerindeki etkilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilecek yeni bilgiler sağlamak için bu soruyu araştırmak istedik" dedi.

Araştırma ekibi, günlük adım sayısının artmasının etkisini araştırmak için 40 yaş ve üstü ABD'li yetişkinlerin temsili bir örneğini izledi.

Yaklaşık 4.800 katılımcı, 2003 ile 2006 yılları arasında yedi güne kadar ivmeölçer taktı.

Katılımcılar daha sonra Ulusal Ölüm Endeksi aracılığıyla 2015 yılına kadar mortalite açısından takip edildi.

Araştırmacılar, çalışmanın başlangıcında demografik ve davranışsal risk faktörleri, vücut kitle indeksi ve sağlık durumu için ayarlandıktan sonra ölüm oranı ile adım sayısı ve yoğunluğu arasındaki ilişkileri hesapladı.

BMI, kilonuzun sağlıklı olup olmadığını anlamak için boyunuzu ve kilonuzu kullanan bir ölçüdür.

Daha fazla yürümenin en kolay yolu yürümeyi alışkanlık haline getirmektir.

Araştırmacılar ne buldu?

Günde 4.000 adım atmaya kıyasla, yetişkinler için düşük olduğu düşünülen bir rakamın, günde 8.000 adım atmanın tüm nedenlere bağlı ölüm (veya tüm nedenlerden ölüm) için yüzde 51 daha düşük riskle ilişkili olduğunu buldular.

Günde 12.000 adım atmak, 4.000 adım atmaya kıyasla yüzde 65 daha düşük riskle ilişkilendirildi.

Buna karşılık yazarlar, günlük atılan toplam adım sayısını hesaba kattıktan sonra adım yoğunluğu ile ölüm riski arasında bir ilişki görmediler.

"NIA'da, egzersizin yaşlı yetişkinler için ne kadar önemli olduğunu uzun zamandır inceledik ve ana şeyin yaşlandıkça daha iyi bir genel sağlık için harekete geçmek olduğuna dair geniş bir örneklemle yapılan büyük bir çalışmadan daha fazla kanıt görmek güzel," dedi. Eric Shiroma, Ph.D., ortak yazar ve NIA İntramural Araştırma Programı bilim adamı.

Çalışmanın gözlemsel olduğunu ve bu nedenle nedenselliği kanıtlayamayacağını belirtmek önemlidir.

Bununla birlikte, bulguları aktif kalmanın önemini doğruluyor ve hareketsiz bir yaşam tarzı sürdürmenin yarattığı tehlikelerin altını çiziyor.

Günlük adım sayınızı nasıl artırabilirsiniz?

Daha fazla yürümenin en kolay yolu yürümeyi alışkanlık haline getirmektir.

NHS, "Günlük rutininize yürümeyi dahil etmenin yollarını düşünün" diyor.

Sağlık kuruluşu aşağıdakileri denemenizi önerir:

• İşe giderken yolculuğunuzun bir parçası yürümek

• Mağazalara yürümek

• Asansör yerine merdivenleri kullanmak

• Kısa yolculuklar için arabayı geride bırakmak

• Çocukları okula götürürken yürümek

• Bir arkadaşla düzenli yürüyüş yapmak

• Akşam yemeğinden sonra aile veya arkadaşlarla gezintiye çıkmak.



Ekliyor: "Müzik veya podcast dinlerken yürümek zihninizi zahmetten uzaklaştırabilir."

Kaynak: express.co.uk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.