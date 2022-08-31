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'Uzun Covid' testi Eylül'de piyasada olacak

COVID-19'u atlatan bazı kişilerde görülen ve 'uzun Covid' olarak da adlandırılan semptomlar için hazırlanan bir testin Eylül ayında Avrupa'da piyasaya çıkacağı duyuruldu.

6 Saat Önce
2022-08-31 18:39:18
'Uzun Covid' testi Eylül'de piyasada olacak

Basit bir kan testiyle kişinin uzun Covid semptomları gösterip göstermediği ortaya çıkabilecek.

NTV'de yer alan habere göre, ABD'li bir şirket tarafından geliştirilen test bu alanda ilk olma özelliği taşıyor.

Her 8 hastadan biri uzun COVID

Testin yüzde 90 doğrulukla çalıştığı kaydediliyor. Uzun Covid ile ilgili yapılan çalışmalar, her sekiz Covid-19 hastasından birinde uzun Covid semptomlarının ortaya çıktığını ortaya koyuyor.

Hastalıktan 15 ay sonraya kadar görülebilen uzun Covid semptomları arasında, yorgunluk, beyin sisi, nefes darlığı, kardiyovasküler hastalıklar gösteriliyor.

Dünya çapında 200 milyon kişinin uzun Covid semptomlarından muzdarip olduğu tahmin ediliyor.

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