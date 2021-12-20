Uzman Saç Ekim Merkezi Esthetic Hair Turkey

Esthetic Hair Turkey ilk günkü heyecanı ve tutkusu ile Meksika, Brezilya ve İstanbul merkezleri hizmet verirken Avrupa’da açılacak şubeleriyle hizmet ağını genişletiyor. Saç ekimi ile ilgili merak edilenler yazımızda.

Saçlar Tamamen Dökülmeden Ekim Yapılır Mı?

Saç ekimi yöntemleri Esthetic Hair Turkey tarafından yapıldığında tamamen gür saçlar elde edilir. Birçok sebepten ötürü saçlarını kaybeden veya seyrekleşen hastalar eskisinden daha gür ve sağlıklı saçlara sahip olabilir. Saç sayısı zamanla azalabilir ve saçlar seyrekleşebilir. Seyrek saç ekimi ile saçlarınız tamamen dökülmeden de saç ekimi yaptırabilirsiniz. Esthetic Hair Turkey saç ekim işlemlerinde kesin sonuç alırken doğal görünümü amaç edinir.

Seyrek Saça Hangi Yöntem Kullanılır?

Birçok saç ekim yöntemi seyrek saçlar için kullanılır. Dökülme yaşayan kadın ve erkekler için sağlıklı olan kısımlardan saç kökleri alınarak seyreklik yaşanan bölgelere nakledilir. Bu sayede kişi kendi saçları ile daha gür saçlara kavuşur. Doğal bir görünüm için kişinin kendi saç kökleri kullanılırken kök alma işleminin uygulandığı bölgedeki saçlarda zarar görmez. 2 cm genişliğinde bir bölge tıraş edilir ve yeterli miktarda saç kökü toplandıktan sonra seyrek olan bölgelere kanallar açılarak yerleştirilir. Seyrek saç ekimi kadın ve erkeklere uygulanır.

Saç Ekim Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Saç ekimi cerrahi bir işlem olup öncesi, işlem sırası ve sonrası önemlidir. Saç ekim sonrası verimi arttırmak için doktorun verdiği bilgilere ve uyarılara dikkat edilmesi gerekir. Bu kurallara sadık kalarak %100 kalıcılık sağlanır. Saç ekimi sonrasında ekim yapılan bölge bandajla sarılır. Bandaj, kire ve toza karşı korur. İşlemin ardından 2 gün içerisinde bandaj çıkarılır. Saç köklerinde kabuklanma meydana geldiyse ilk yıkama işlemi yapılır. Saç yavaş hareketlerle baskı yapılmadan yıkanmalıdır. Saç köklerini besleyen şampuanlar doktorunuz tarafından önerilir. Mentollü ve saç derisini aşındıracak ürünler kesinlikle tercih edilmemelidir. İlk yıkamadan sonra birkaç yıkamada da saça hassas davranılır.

Saç Ekimi Sonrası Sosyal Aktiviteler

Saç ekimi sonrasında sizi terletecek her türlü aktiviteden uzak durulmalıdır. Bu yüzden ilk birkaç gün spor ve cinsel ilişki doktorlar tarafından sakıncalı bulunur. Sizi terletmeyecek hafif aktiviteler ilk hafta önerilir. Ekim işlemi sonrası ilk 10 gün alkol alınması tavsiye edilmezken sigarada iyileşme sürecini yavaşlatır. Saç ekim sonrası yaşanan kızarıklık ise bir ayda tamamen yok olur. Ten rengine ve kişinin derisinin yapısına göre bu süre değişkenlik gösterebilir. Saç ekimi önemli bir operasyon olup hekim önerileri mutlaka dinlenmelidir. Esthetic Hair Turkey doktorları işlem öncesi ve sonrası konsültasyon vererek tüm bilgileri hastaya aktararak sürecin mükemmel ilerlemesi için hasta ile birlikte ortak hareket eder.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.