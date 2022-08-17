Üniversite öğrencilerinde depresyon ve anksiyete patlaması

ABD’deki Boston Üniversitesi’nden araştırmacılar, depresyondan muzdarip öğrencilerin sayısının 2013’ten 2021’e yüzde 135 arttığını buldu. Bu, aynı zaman diliminde kaygı vakalarında yüzde 110’luk bir artışı da beraberinde getirdi.

Covid-19 pandemisinin neden olduğu karantinalar, okulların kapanması ve günlük yaşamdaki aksaklıklar, son yıllarda yaşanan 'depresyon ve kaygı' artışlarından kısmen sorumlu olsa da uzmanlar, sorunların çok daha derinlere indiği konusunda uyarıyor. Daily Mail'in haberine göre, ABD'deki Boston Üniversitesi'nden araştırmacılar, depresyondan muzdarip öğrencilerin sayısının 2013'ten 2021'e yüzde 135 arttığını buldu. Bu, aynı zaman diliminde kaygı vakalarında yüzde 110'luk bir artışı da beraberinde getirdi.

Ayrıca, bir kişinin üniversitede olduğu yıllar, bir kişinin yaşam boyu sürecek zihinsel sağlık sorunları geliştirme olasılığının en yüksek olduğu yıllar olarak da kabul edilmiyor.

350 bin öğrenci incelendi

Bazı uzmanlar, genç insanlar arasında son zamanlarda görülen depresyon ve kaygı artışının, terapist eksikliğiyle birleştiğinde, önümüzdeki yıllarda sorunlara yol açabileceğinden korkuyor.

Bulgularını Afektif Bozukluklar Dergisi'nde yayınlayan araştırmacılar, ABD'deki 300 okuldaki 350.000 öğrenciden alınan verileri incelediler.

Sonuçlar, öğrencilerin yüzde 60'ının en az bir akıl sağlığı sorunu kriterlerini karşıladığını buldu. Bu, 2013'teki rakamdan sonra yüzde 50'ye yakın bir artış olduğunu gösteriyordu.