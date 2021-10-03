Uğur Şahin’den flaş 'aşı' açıklaması

Pfizer ile birlikte corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortaklarından ve CEO'su olan Uğur Şahin corona virüsü aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BioNTech'in kurucu ortaklarından ve aynı zamanda şirketin CEO'su olan Uğur Şahin, Covid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Financial Times'ın aktardığı haberde, Şahin, corona virüsünün mutasyona uğramaya devam edeceğini ve bu durumun da şu an kullanılmakta olan corona virüsü aşısının yarattığı bağışıklığı azaltacağını söyledi.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'a konuşan Şahin, “Gelecek yılın ortalarına doğru Covid-19 aşısının formülünün değişmesi gerekecek gibi görünüyor çünkü virüs mutasyona uğruyor. Bu yıl yeni bir aşı geliştirmeye gerek yoktu. Fakat gelecek yılın ortalarına doğru çok daha farklı bir durum olacak” dedi.

“DELTA VARYANTI ETKİLEMİYOR”

Dünyada geliştirilen ilk corona virüsü aşılarından biri olan ve Türkiye'de de kullanılan Comirnaty aynı zamanda mRNA teknolojisi kullanan ve denetleyici kurumlardan onay alan ilk aşı olmuştu.

Financial Times'tan Erika Solomon ve Nikou Asgari'ye konuşan Şahin, “Şu an baskın hale gelen Delta varyantı daha bulaşıcı fakat mevcut aşıların etkileyiciliğini azaltacak kadar da farklı değil” dedi.

Üçüncü doz destekleyici aşıların ana varyantları kontrol altına alabileceğini de dile getiren Şahin, buna karşılık corona virüsünün yeni mutasyonlara uğrayacağını ve aşıların etkisini azaltabileceğini söyledi.

“VİRÜSÜN EVRİMİ YENİ BAŞLADI”

Şahin, “Virüs kalacak ve virüs daha da çok adapte olacak. Değişikliğe uğrayacak yeni nesil virüslerin, şu ankinden daha kolay yönetilebilir olacağını öngörmüyoruz. Bu devam eden bir evrim ve evrim henüz başladı” dedi.

Şahin 2022'deki aşı programını da Financial Times ile paylaştı. Şahin, “Hali hazırda aşı olanlar için üçüncü doz aşı yapılacak ve aynı zamanda aşıya erişimi olmayanlara aşı temini sağlanacak” dedi.

Gelişmekte olan ülkeler tarafından, “Aşının patentini paylaşın” çağrısına kulaklarını tıkayan Şahin, bu konuda ise “Patentleri paylaşmak kalite kontrolünü riske atar” ifadesini kullandı. BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği aşının fiyatının gelecekte ne kadar olacağına dair bir açıklama yapmayan Şahin, “Aşıya gelecek yıllarda da ihtiyaç olacak” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.