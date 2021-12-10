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Uğur Şahin'den 4'üncü doz aşı açıklaması

Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, Herkes ikinci doz aşıdan 3 ay sonra sonra üçüncü doz aşıyı olursa aşı en iyi korumayı sağlar” dedi. Şahin, dördüncü doz aşının da yeni bir varyant ortaya çıkmasında kullanılabileceğini söyledi.

41 Dakika Önce
2021-12-10 09:38:27
Uğur Şahin'den 4'üncü doz aşı açıklaması

Dünya çapında 5.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını, mutasyona uğrayarak endişe ve panik yaratmaya devam ediyor… Virüsün bu zamana kadar tespit edilmiş en çok mutasyona uğradığı varyant olan Omicron varyantı ile ilgili yeni bir açıklama BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin'den geldi.

BioNTech'i Almanya'da kuran Şahin, ülkenin saygın medya kuruluşlarından Der Spiegel'e açıklamalarda bulundu. Şahin, son dönemde uluslararası kamuoyunda endişe yaratan Omicron varyantı ile ilgili de konuştu.

Şahin, “Eğer Omicron varyantı bu şekilde yayılmaya devam ederse, iki doz aşıdan üç ay sonra hatırlatma dozunu yapmak mantıklı olur. Omicron varyantı kısmen aşılardan kaçabiliyor ve prensipte aşılama ile kontrol altına alınabilir. Fakat aşıların ne kadar koruma sağladığı ve bu korumanın ne kadar süre devam ettiğini belirlemek için daha çok veriye ihtiyacımız var” dedi.

Şahin, aşı dozları arasında beklenilmesi gereken sürenin de değiştiğini çünkü verilerin değiştiğini vurgularken, “Artık iki doz aşı tam aşılı olmuş olmak anlamına gelmiyor. Bilimsel olarak iki doz aşıdan üç ay sonra üçüncü doz aşıyı yapmak gerekebilir. Eğer herkes ikinci doz aşıdan 3 ay sonra sonra üçüncü doz aşıyı olursa aşı en iyi korumayı sağlar” dedi.

Şahin, dördüncü doz aşının da yeni bir varyant ortaya çıkmasında kullanılabileceğinin altını çizerek, “Eğer gerekli olursa, pandemiyi kontrol altına almak için daha iyi bir yol bulabiliriz” ifadesini kullandı.

Kaynak: sozcu.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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