Uğur Aslan: Güneş yanığının önüne geçmek için güneş kremi Kullanılmalı

Proterra Cosmetics Kurucusu Uğur Aslan, “Güneş kremleri ultraviyole radyasyonun bir kısmını emer veya yansıtır. Bu sayede cilt kanserinin önüne geçmiş olur. Bu nedenle bahar ayları ve yaz aylarında kesinlikle güneş kremleri kullanılmalıdır.” dedi.

Güneşin zararlı ışınlarının cilt üzerinde pek çok soruna neden olduğunu belirten Uğur Aslan, güneş kremi kullanımı hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyacak bir ürün kullanmadığınızda cildiniz bu ışınlara doğrudan maruz kalacak. Biliyorsunuz bu tür durumlar, ilerleyen zamanlarda cilt kanserlerine bile neden olabiliyor. Ayrıca güneş yanıkları da meydana gelebilmekte. Bu tür sorunlarla baş başa kalmamak için herkesin özellikle yaz aylarında güneş kremi sürmeden dışarı çıkmaması gerekiyor.”

“Güneş Kremleri Zararlı UV Işınlarından Korur”

Güneş kremlerinin birçok etkisi bulunduğunu belirten Uğur Aslan, “Güneş kremleri, bilindiği üzere cildi zararlı UV ışınlarından korur. Güneş ışınlarının dik geldiği yaz aylarında uzun süreli UV-A ve UV-B ışınlarına maruz kalmak, cilt sorunlarına neden olur. Bu nedenle yaz aylarında güneş kremi kullanımı ihmal edilmemelidir.” ifadelerinde bulundu.

“Foto Yaşlanmayı Önleme Etkisine Sahiptir”

Güneş kreminin faydalarından bahseden Uğur Aslan, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Güneş kremlerinin birçok faydası bulunuyor. Bunlardan birinin cilt kanserlerini önleme olduğunu söylemiştik. Bilindiği üzere ciltteki dermiş tabakasında proteinler bulunuyor. UV-A ve UV-B ışınları yapısal proteinlere zarar verebilir. Bu durum ise foto yaşlanmayı beraberinde getirecektir. Kaliteli ve doğal içerikli güneş kremlerinin foto yaşlanmayı önleyici bir etkisi bulunuyor.”

“Güneş Lekelerine İyi Gelir”

Güneş lekelerinin hem estetik hem de sağlık açısından çeşitli sorunlara neden olduğunu belirten Uğur Aslan, güneş kremlerinin bu tür lekelere iyi geldiğinin altını çizdi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere vurguda bulundu: “Güneş lekeleri, uzun süreli bir tedavi sürecine neden olabilir. Bu durumun yaşanmaması için yaz aylarında güneş kremi kullanılmalı ve cildin güneş lekelerine maruz kalması engellenmelidir. Burada önemli olan kaliteli ve doğal içerikli güneş kremi kullanımıdır.” .