Uçuğa ne iyi gelir? Uçuk neden olur? Uçuk en çabuk nasıl geçer?

Uçuktan şikayet etmeyenlerin sayısı çok azdır. Uçuk sorunu olanlar uçuklara karşı bitkisel çözüm yöntemleri aramaktadır. Uçuğa iyi gelen birçok yöntem vardır. Son aylarda internette uçukla ilgili birçok araştırma yapıldı. Peki uçmaya ne iyi gelir? Uçuk neden olur? Uçuk en çabuk nasıl geçer? İşte uçuklara iyi gelen bitkisel çözümler.

Genellikle ağız ve dudak çevresinde oluşan uçuk, hemen hemen herkesin hayatında en az bir kez başına gelen can sıkıcı bir durumdur. Bir insanın yemek yemesini hatta konuşmasını bile zorlaştıran uçuklardan kurtulmanın yolu düşündüğünüzden çok daha basit. Sık sık uçuk probleminiz varsa ve "Uçuklara ne iyi gelir?" diye soruyorsanız. İşte detaylar...

Uçuğa ne iyi gelir?

Bal: Bal, her derde deva olan doğal bir besindir. Dudak uçuk probleminiz varsa bal tedavisi uygulayabilirsiniz. Süzülmüş balı kulak temizleme çöpüne ekleyin. Kulak temizleme çubuğu yardımıyla uçuk bölgesine bal uygulayabilirsiniz. Günde iki kez bal kullanarak kısa sürede uçuktan kurtulmak mümkündür.

Aloe Vera: Aloe vera en iyi tedavi biçimleri arasındadır. Aloe vera jeli ile uçuk şikayetlerinizi ortadan kaldırmanız mümkün. Oldukça etkili bir tedavi şekli olan aloe vera jeli, bitkisel tedavi yöntemleri denilince ilk akla gelen bitkisel tedavi seçeneklerinden biridir. Aloe vera jelini çıkararak uçuk bölgesine uygulayabilirsiniz. Bu sayede uçuk bölgesinde yarım saat kadar kalıp sonrasında peçete ve su yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Sarımsak: Sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Sürekli uçuk sorunu yaşıyorsanız sarımsağı püre haline getirerek uygulayabilirsiniz. Sarımsak, doğal bir antibiyotik olarak bilinir. Kısa sürede uçuk problemlerini ortadan kaldırır. Bu nedenle sarımsak, kullanılması gereken uçuk tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olarak bilinir.

Sirke: Her derde deva olarak bilinen sirke, uçuk tedavisinde de kullanılan ve uçuğu kısa sürede tedavi eden doğal besinler arasındadır. Dilerseniz sirkeyi kulak çubuğu ile ya da pamuk yardımıyla uçuk bölgesine uygulayabilirsiniz. Sirke tedavisini günde istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz. Son derece faydalı olan sirke, uçuğun neden olduğu enfeksiyonu da ortadan kaldırır.

Buz: Uçuk için buz tedavisi uygulamak en etkili ev ilaçları arasındadır. Buz ayrıca uçuk bölgesini nemlendirir ve bu bölgedeki kan akışını hızlandırır. Anti-viral özelliği bulunan buz yaraları da kısa sürede geçmelerini sağlar. Buz oldukça iyi tedavi seçenekleri arasında bilinmektedir. Günde iki kez buz tedavisi uygulayabilirsiniz.

Sarı Kantaron Yağı: Uçuğa iyi gelen bir diğer bitkisel çözüm de kantaron yağıdır. Kantaron yağı kolayca elde edebileceğiniz doğal bir yağdır. Kantaron yağını günde 3 defa uçuk bölgesine uygulayabilirsiniz. Kısa sürede uçuk şikayetlerinizden kurtulacağınızı kendiniz göreceksiniz.

Uçuk neden olur?

Stres ve gergin bir yaşam, uçuğun en büyük nedenleri arasındadır. Özellikle stresli bir yaşam tarzı benimsemek vücudun çeşitli yerlerinde uçuklara neden olduğu gibi vücudun dengesini de bozar.

Uçuk bulaşıcı bir virüs nedeniyle de oluşabilir. Aynı maddeleri uçuğu olan bir kişiyle kullanmak bile uçuğun başlıca nedenleri arasındadır. Yüksek ateşte uçuğun çıkma nedenleri arasındadır.

Uçuk en çabuk nasıl geçer?

Bal, uçukların neden olduğu mikropları yok eder. Herpes yarasına pamuk yardımı ile bal uygulayabilirsiniz. Bu şekilde uçukların iyileşmesini hızlandırabilirsiniz. Dilerseniz bal ve sirkeyi bu karışımla karıştırarak uçukların çabuk kurumasını sağlayabilirsiniz.