Tuz tüketimini azaltmak için ipuçları

Tuz kullanımı günden güne artmaktadır. Fazla kullanıldığı taktirde oldukça zararlı olan tuz, çeşitli hastalıklara sebebiyet verebilir. Peki tuz tüketimini azaltmanın yolları nelerdir? İşte tüm detayları ile tuz tüketimini azaltmanın yolları…

Normal şartlarda yapılan yemeklere çok fazla tuz eklemeniz gerekmez. Çünkü hali hazırda yediğimiz tuzun yaklaşık %75'i ekmek, kahvaltılık gevrek ve hazır yemekler gibi satın aldığımız günlük yiyeceklerde bulunur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri tuz ekleme noktasında dikkatli olmaktır. İster evde, ister dışarıda yemek yapıyor olun, yemeğinize otomatik olarak tuz eklemeyin, önce tadına bakın. Pek çok insan alışkanlıktan tuz ekler, ancak bu genellikle gereksizdir

Daha az tuzlu yiyecekler için alışveriş yapın

Yiyecek alışverişi yaparken tuz alımınızı azaltmak için şu adımlar takip edilebilir;

Günlük ürünler satın alırken gıda ambalajlarındaki beslenme etiketlerini karşılaştırın. Etiketi kontrol ederek ve daha az tuz içeren pizza, ketçap veya kahvaltılık gevrek seçerek tuz alımınızı gerçekten azaltabilirsiniz. Yiyecek alışverişi yaparken kontrol etmek ve değiştirmek için haftada 1 yiyecek seçmeyi deneyin.

Tuzu azaltılmış, tütsülenmemiş sırt pastırması tercih edin. Kurutulmuş et ve balıklar tuz açısından yüksek olabilir, bu nedenle bunları daha az yemeye çalışın.

Konserve sebzeleri tuz ilave etmeden satın alın. Aynı şeyi bakliyatlarda da yapın.

Hazır makarna soslarında tuz içeriğine dikkat edin. Domates bazlı soslar genellikle peynirli soslardan veya zeytin, domuz pastırması veya jambon içerenlerden daha az tuz içerir.

Daha sağlıklı atıştırmalıklar için havuç veya kereviz sapı gibi meyve veya sebzeleri seçin. Cips veya kraker yiyecekseniz, etiketi kontrol edin ve daha az tuzlu olanları seçin. Yağ ve şeker içeriğini de kontrol etmeyi unutmayın.

Soya sosu, hardal, turşu, mayonez ve diğer sofra soslarını çok fazla tuz içermediği için tüketin.

Yemekleri daha az tuz ilave edin

Birçok insan yemek pişirirken yemeğe tuz ekler. Ancak tuz kullanmadan yemeklerinize lezzet katmanın birçok yolu var. Tuz yerine kullanılabilecek alternatifler şöyledir;

Baharat olarak tuz yerine karabiber kullanın. Makarna, çırpılmış yumurta, pizza, balık ve çorbada deneyin.

Makarna yemeklerine, sebzelere ve etlere taze otlar ve baharatlar ekleyin. Patates kızartmasında sarımsak, zencefil, biber ve limonu deneyin.

Küp veya granül kullanmak yerine kendi et suyunuzu ve sosunuzu yapın veya tuzu azaltılmış ürünlere dikkat edin.

Lezzetlerini ortaya çıkarmak için kırmızı biber, domates, kabak, rezene, yaban havucu gibi sebzeleri pişirmeyi veya kavurmayı deneyin.

Olgun domates ve sarımsak kullanarak soslar yapın.

Dışarıda yemek yerken tuz tüketimine dikkat edin

Bir restoran veya kafede yemek yiyorsanız veya paket servis sipariş ediyorsanız, daha az tuzlu yiyeceklerden akıllıca seçimler yaparak daha az tuz yiyebilirsiniz.

Pizza: pepperoni, pastırma veya ekstra peynir yerine sebze veya tavuk sosları seçin.

Makarna yemekleri: Pastırma, peynir veya sosis yerine sebzeli veya tavuklu domates soslu birini seçin.

Burgerler: Pastırma, peynir ve barbekü sosu gibi tuz oranı yüksek malzemelerden kaçının ve bunun yerine salatayı tercih edin.

Çin veya Hint yemeği: Sade pirinç için gidin. Pilav veya yumurtalı kızarmış pilavdan daha az tuz içerir.

Sandviçler: Jambon veya çedar peyniri yerine tavuk, yumurta, mozzarella peyniri veya avokado veya közlenmiş biber gibi sebzeler içeren sandviçleri tercih edin. Genellikle tuz oranı daha yüksek olan turşu veya hardal yerine salata ve yağı azaltılmış mayonez yemeyi deneyin.

Salata: Salatanın sosunu yanında isteyin böylece sadece ihtiyacınız olan kadar yiyebilirsiniz. Bazı soslar yüksek oranda tuz ve yağ içerebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.