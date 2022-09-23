TUS kadroları için 9 bin 911 kontenjan planlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS kadroları için toplamda 9.911 kontenjan açılacağını ifade ederek, 'Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi.' dedi.
2022-09-23 20:41:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için 9 binden fazla kadro açılacağını, taleplerde yüzde 90 doluluk oranı beklediğini ve kadroların cuma günü açıklanmasını beklediğini ifade etmişti.
Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, bu dönem TUS için toplamda 9 bin 911 kontenjan açılacağını ifade etti. Kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:
"4 Eylüldeki TUS'a 24.459 uzmanlık adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde toplam 9 bin 911 kontenjan planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi." .
YORUMLAR (0)