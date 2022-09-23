TUS kadroları için 9 bin 911 kontenjan planlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS kadroları için toplamda 9.911 kontenjan açılacağını ifade ederek, 'Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi.' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için 9 binden fazla kadro açılacağını, taleplerde yüzde 90 doluluk oranı beklediğini ve kadroların cuma günü açıklanmasını beklediğini ifade etmişti.

Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, bu dönem TUS için toplamda 9 bin 911 kontenjan açılacağını ifade etti. Kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"4 Eylüldeki TUS'a 24.459 uzmanlık adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde toplam 9 bin 911 kontenjan planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi." .